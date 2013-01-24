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X-tremeVision G-force

лампа для передніх фар

12362XVGB1
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    X-tremeVision G-force лампа для передніх фар

    12362XVGB1

    Насолоджуйтеся новими межами ефективності

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force H11 є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги

    X-tremeVision G-force лампа для передніх фар

    Насолоджуйтеся новими межами ефективності

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force H11 є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся новими межами ефективності

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force H11 є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги

    X-tremeVision G-force лампа для передніх фар

    Насолоджуйтеся новими межами ефективності

    Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force H11 є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше. Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся новими межами ефективності

      До 130% яскравіше світло

      • Тип лампи: H11
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      • Більше світла

      До 130% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше

      Ідеальне освітлення особливо важливе на відстані – зазвичай 75–100 метрів попереду автомобіля. Philips X-tremeVision G-force покращує видимість завдяки вищій на 130% яскравості. Це допомагає розпізнавати перешкоди та потенційну небезпеку раніше, ніж завдяки більшості галогенових фар.

      Одна з найяскравіших ламп: виняткова ефективність освітлення

      Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips X-tremeVision G-force підтверджують стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості та ефективності.

      Значно біліше світло для підвищеної зручності й безпеки

      Яскраве біле світло до 3400 Kельвін значно біліше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарів створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.

      Безпека впродовж усього терміну експлуатації, тож Ви будете бачити та будете помітними

      Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision G-force оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.

      Ефективність – це більше світла і триваліший термін експлуатації

      Фари Philips X-tremeVision G-force створено для виняткової ефективності, адже вони забезпечують до 130% яскравіше світло, проте це не впливає на термін експлуатації. Термін служби Philips X-tremeVision G-force становить до 400 годин*, а це значно більше порівняно з рішеннями конкурентів у ширшій категорії освітлення. (*протестовано за стандартної напруги 13,2 В).

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Технологічно прогресивна марка Philips відома в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи X-tremeVision G-force сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться у посібнику щодо вибору ламп.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        EAN1
        8719018001191
        EAN3
        8719018001207

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55 Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        400 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        1350 ± 10 %
        Колірна температура
        3400  К

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12362XVGB1
        Код замовлення
        00119130

      • Інформація про упаковку

        Висота
        13  см
        Довжина
        25,5  см
        Ширина
        19  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,47  кг

      • Опис виробу

        Тип
        H11
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        • Протитуманні
        Позначення
        12362XVGB1
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        X-tremeVision G-force
        Технологія
        Галогенна
        Цоколь
        PGJ19-2

      • Інформація про упаковку

        Висота
        12,9  см
        Довжина
        9,5  см
        Ширина
        4,86  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1
        Вага брутто однієї одиниці [г]
        22,7

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        Більше світла

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