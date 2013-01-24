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Vision

Ксенонова лампа для передніх фар

12411C1
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
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    Vision Ксенонова лампа для передніх фар

    12411C1

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги

    Vision Ксенонова лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги

    Vision Ксенонова лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Ідеально підходить для заміни

      • Тип лампи: D8S
      • В упаковці: 1 шт.
      • 42 В, 25 Вт

      Xenon Vision цілком відповідає незаміненій ксеноновій лампі

      Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, зважаючи на колір незаміненої лампи. Така нова технологія заміни однієї лампи дає змогу заміняти лампи по одній, враховуючи колірну температуру незаміненої лампи. Таким чином, Xenon Vision – ідеальне рішення для заміни однієї лампи.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва.

      Відповідність стандартам високої якості

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

      Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють значно більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Загалом, інтенсивне біле світло, яке подають лампи Xenon HID, подібне до денного світла. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди і дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        C1
        EAN1
        8719018004673
        EAN3
        8719018004680

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        35  Вт
        Напруга
        42  В

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        4500 К
        Люмен
        2000 лм

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12411C1
        Код замовлення
        00467333

      • Інформація про упаковку

        Висота
        5,7  см
        Довжина
        11,1  см
        Ширина
        9,6  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,204  кг

      • Опис виробу

        Тип
        D8S
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        Vision
        Технологія
        Xenon
        Цоколь
        PK32d-2
        Позначення
        D8S Vision

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        97  г
        Висота
        9,3  см
        Довжина
        5,4  см
        Вага нетто однієї одиниці
        73,2  г
        Ширина
        5,4  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        2
        Кількість в упаковці
        1

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        Ідеально підходить для заміни

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