Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, зважаючи на колір незаміненої лампи. Така нова технологія заміни однієї лампи дає змогу заміняти лампи по одній, враховуючи колірну температуру незаміненої лампи. Таким чином, Xenon Vision – ідеальне рішення для заміни однієї лампи.
Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва.
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють значно більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Загалом, інтенсивне біле світло, яке подають лампи Xenon HID, подібне до денного світла. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди і дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп.
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Електричні характеристики
Характеристики світла
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