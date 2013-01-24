Керуйте автомобілем стильно
Сигнальні вогні SilverVision призначені для водіїв, які бажають створити незабутній образ для свого автомобіля. SilverVision створить повний ефект хромованих передніх і задніх покажчиків повороту. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Керуйте автомобілем стильно
Сигнальні вогні SilverVision призначені для водіїв, які бажають створити незабутній образ для свого автомобіля. SilverVision створить повний ефект хромованих передніх і задніх покажчиків повороту. Переглянути усі переваги
Керуйте автомобілем стильно
Сигнальні вогні SilverVision призначені для водіїв, які бажають створити незабутній образ для свого автомобіля. SilverVision створить повний ефект хромованих передніх і задніх покажчиків повороту. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Керуйте автомобілем стильно
Сигнальні вогні SilverVision призначені для водіїв, які бажають створити незабутній образ для свого автомобіля. SilverVision створить повний ефект хромованих передніх і задніх покажчиків повороту. Переглянути усі переваги
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити такі потреби автомобільного освітлення, як передні та задні покажчики поворотів.
Ми наполегливо радимо заміняти лампи сигнальних вогнів попарно для забезпечення симетрії.
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
У разі вимкнення лампи Philips SilverVision не створюють неприємного оранжевого ефекту в оптиці завдяки унікальному хромовому покриттю. Після ввімкнення лампа випромінює оранжеве світло, офіційно дозволене для використання.
Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
Дані упаковки
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