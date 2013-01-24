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LongLife EcoVision

Стандартні салонні та сигнальні лампи

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    LongLife EcoVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    12498LLECOB2

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати сигнальні лампи та лампи в салоні? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    LongLife EcoVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати сигнальні лампи та лампи в салоні? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати сигнальні лампи та лампи в салоні? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    LongLife EcoVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати сигнальні лампи та лампи в салоні? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

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      Керуйте автомобілем безпечно

      Довший термін експлуатації, менше замін

      • Тип лампи: P21W
      • В упаковці: 2 шт.
      • 12 В, 21 Вт
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення відділення для рукавичок, сигнальні вогні в салоні, передні стоянкові ліхтарі, денні ходові вогні.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Подовжений термін експлуатації для більшої економії

      Сигнальні та салонні лампи LongLife EcoVision – найкращий вибір для водіїв, які потребують оптимального співвідношення ціни й якості. Подовжений термін експлуатації та стійкість до високої температури та вібрації гарантують безпроблемне водіння упродовж тривалого часу.

      Технічні характеристики

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        21  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 1250 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        460  лм

      • Дані упаковки

        EAN3
        8727900382112
        EAN1
        8727900382105
        Тип упаковки
        B2

      • Опис виробу

        Застосування
        • Передній покажчик повороту
        • Салон
        • Номерний знак
        • Задні протитуманні ліхтарі
        • Задній покажчик повороту
        • Ліхтар заднього ходу
        • Бічний покажчик повороту
        • Стоп-сигнал
        • Освітлення в багажнику
        • Денні ходові вогні
        • Задній ліхтар
        Цоколь
        BA15s
        Позначення
        PY21W
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        LongLife EcoVision
        Технологія
        Стандартна
        Тип
        P21W

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,3  кг
        Висота
        13,1  см
        Ширина
        13,5  см

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20
        Вага брутто однієї одиниці
        15  г
        Висота
        12,9  см
        Вага нетто однієї одиниці
        7,7  г

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        38210530
        Код артикулу
        12498LLECOB2

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Тривалий строк служби

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