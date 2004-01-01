Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Оригінальне обладнання пропонує найкраще поєднання характеристик пучка світла та дуже прийнятної ціни для вищої безпеки та комфорту Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Оригінальне обладнання пропонує найкраще поєднання характеристик пучка світла та дуже прийнятної ціни для вищої безпеки та комфорту Переглянути усі переваги
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Оригінальне обладнання пропонує найкраще поєднання характеристик пучка світла та дуже прийнятної ціни для вищої безпеки та комфорту Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Оригінальне обладнання пропонує найкраще поєднання характеристик пучка світла та дуже прийнятної ціни для вищої безпеки та комфорту Переглянути усі переваги
Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення.
Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.
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