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Vision

Лампи для передніх фар

12580B1
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    Vision Лампи для передніх фар

    12580B1

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Оригінальне обладнання пропонує найкраще поєднання характеристик пучка світла та дуже прийнятної ціни для вищої безпеки та комфорту Переглянути усі переваги

    Vision Лампи для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Оригінальне обладнання пропонує найкраще поєднання характеристик пучка світла та дуже прийнятної ціни для вищої безпеки та комфорту Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Оригінальне обладнання пропонує найкраще поєднання характеристик пучка світла та дуже прийнятної ціни для вищої безпеки та комфорту Переглянути усі переваги

    Vision Лампи для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Оригінальне обладнання пропонує найкраще поєднання характеристик пучка світла та дуже прийнятної ціни для вищої безпеки та комфорту Переглянути усі переваги

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      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Оригінальне обладнання

      • Тип лампи: H15
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 55/15 Вт
      • Більше світла

      Оптимізований строк служби та довговічність

      Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення.

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8719018020017
        EAN3
        8719018020031

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55/15W

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12580B1
        Код замовлення
        20001730

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,7  г
        Висота
        13  см
        Довжина
        25,5  см
        Ширина
        19  см

      • Опис виробу

        Тип
        H15
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • DRL
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        • Vision
        • Стандартний
        Технологія
        Галогенні
        Позначення
        12580B1
        Цоколь
        PGJ23T-1

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        36,3  г
        Висота
        12,9  см
        Довжина
        9,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        23,3  г
        Ширина
        4,6  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стандартний
        Особливість виробу
        Стандартні лампи Philips

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