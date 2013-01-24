Керуйте автомобілем безпечно
Лампи для передніх фар Philips LongLife EcoVision працюють довше порівняно зі звичайними лампами. Тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Керуйте автомобілем безпечно
Лампи для передніх фар Philips LongLife EcoVision працюють довше порівняно зі звичайними лампами. Тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги
Керуйте автомобілем безпечно
Лампи для передніх фар Philips LongLife EcoVision працюють довше порівняно зі звичайними лампами. Тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Керуйте автомобілем безпечно
Лампи для передніх фар Philips LongLife EcoVision працюють довше порівняно зі звичайними лампами. Тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги
Завдяки високоякісним матеріалам та надійній конструкції нитки розжарювання лампи Philips LongLife EcoVision можуть працювати до 1100 годин. Це означає менше замін відпрацьованих ламп, менше технічного обслуговування. Завдяки міцності лампи Philips LongLife EcoVision – ідеальний варіант також для автомобілів із високою напругою.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Оригінальне якісне обладнання Philips створюється з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для відповідно високих стандартів виробництва. Лампи LongLife EcoVision сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться у посібнику з вибору ламп.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температури, вологості та вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C, скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Існують вагомі причини для заміни ламп у передніх фарах попарно. Нитка розжарювання старіших ламп зламається швидше. Наприкінці терміну експлуатації лампи проектують менше світла, зменшуючи видимість. Заміняти обидві лампи у фарах одночасно швидше, легше та дешевше. У разі вибору ламп оригінальної якості можна уникнути завчасного збою у роботі завдяки вищій якості та первинній сировині.
Дані упаковки
Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
Інформація для замовлень
Інформація про упаковку
Опис виробу
Інформація про упаковку
Маркетингові особливості