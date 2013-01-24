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LongLife EcoVision

лампа для передніх фар

12644LLC1
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    LongLife EcoVision лампа для передніх фар

    12644LLC1

    Керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Philips LongLife EcoVision працюють довше порівняно зі звичайними лампами. Тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    LongLife EcoVision лампа для передніх фар

    Керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Philips LongLife EcoVision працюють довше порівняно зі звичайними лампами. Тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    Керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Philips LongLife EcoVision працюють довше порівняно зі звичайними лампами. Тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    LongLife EcoVision лампа для передніх фар

    Керуйте автомобілем безпечно

    Лампи для передніх фар Philips LongLife EcoVision працюють довше порівняно зі звичайними лампами. Тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

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      Керуйте автомобілем безпечно

      Довший термін експлуатації, менше замін

      • Тип лампи: H19
      • В упаковці: 1
      • 12 В, 60/55 Вт
      • Вища надійність

      Жодної заміни за 1500 годин

      Завдяки високоякісним матеріалам та надійній конструкції нитки розжарювання лампи Philips LongLife EcoVision можуть працювати до 1500 годин. Це означає менше замін відпрацьованих ламп, менше технічного обслуговування. Завдяки міцності лампи Philips LongLife EcoVision – ідеальний варіант також для автомобілів із високою напругою.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Оригінальне якісне обладнання Philips створюється з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для відповідно високих стандартів виробництва. Лампи LongLife EcoVision сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться у посібнику з вибору ламп.

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температури, вологості та вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C, скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи у передніх фарах одночасно.

      Існують вагомі причини для заміни ламп у передніх фарах попарно. Нитка розжарювання старіших ламп зламається швидше. Наприкінці терміну експлуатації лампи проектують менше світла, зменшуючи видимість. Заміняти обидві лампи у фарах одночасно швидше, легше та дешевше. У разі вибору ламп оригінальної якості можна уникнути завчасного збою у роботі завдяки вищій якості та первинній сировині.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        C1
        EAN1
        8727900356052
        EAN3
        8727900356069

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        60/55  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        1500 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        1200/1750 +/-10%
        Колірна температура
        Немає

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12644LLC1
        Код замовлення
        35605230

      • Інформація про упаковку

        Висота
        7,8  см
        Довжина
        23,8  см
        Ширина
        9,3  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,327  кг

      • Опис виробу

        Тип
        H19
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Позначення
        H19 LongLife EcoVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        LongLife EcoVision
        Технологія
        Галогенна
        Цоколь
        PU43t-3

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        29,7  г
        Висота
        7,6  см
        Довжина
        4,55  см
        Вага нетто однієї одиниці
        23  г
        Ширина
        4,55  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Тривалий строк служби
        Особливість виробу
        Довший термін експлуатації

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