Лампи, які служать довше
Просто світлодіодні лампи Philips Vision LED було створено, щоб вони служили довше, ніж Ваш автомобіль! Заміняйте стандартні лампи розжарювання на наші світлодіодні лампи з тривалим терміном експлуатації та освітіть салон автомобіля яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Лампи, які служать довше
Просто світлодіодні лампи Philips Vision LED було створено, щоб вони служили довше, ніж Ваш автомобіль! Заміняйте стандартні лампи розжарювання на наші світлодіодні лампи з тривалим терміном експлуатації та освітіть салон автомобіля яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
Лампи, які служать довше
Просто світлодіодні лампи Philips Vision LED було створено, щоб вони служили довше, ніж Ваш автомобіль! Заміняйте стандартні лампи розжарювання на наші світлодіодні лампи з тривалим терміном експлуатації та освітіть салон автомобіля яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Лампи, які служать довше
Просто світлодіодні лампи Philips Vision LED було створено, щоб вони служили довше, ніж Ваш автомобіль! Заміняйте стандартні лампи розжарювання на наші світлодіодні лампи з тривалим терміном експлуатації та освітіть салон автомобіля яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги
Нові лампи для салону Philips Vision LED забезпечують яскраве біле світло до 6000 K та широкий світловий пучок для стильного освітлення салону автомобіля. Ці світлодіодні лампи можна використовувати як у салоні (верхнє освітлення, освітлення багажника, відділення для дрібниць), так і для підсвітки номерних знаків.
Світлодіодні лампи Philips Vision LED створені, щоб працювати довше за Ваше авто. Вони забезпечують оптимальну геометричну фіксацію, а термін експлуатації протягом 12 років робить їх просто неперевершеними.
Ідеальне освітлення салону автомобіля та номерного знака потужним світлодіодним світлом 25 лм.
Встановлені в салоні чи закріплені на номерних знаках – лампи денного білого світла до 5500 K забезпечують елегантний та виразний вигляд Вашого автомобіля.
Розумна матова лінза забезпечує рівномірне розсіювання світлодіодного світла в салоні автомобіля та по номерному знаку.
Висококласний міцний дизайн забезпечує додаткову стійкість до ударів і вібрації.
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