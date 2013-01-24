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Vision LED

Світлодіодна автомобільна лампа

128016000KB1
  • Лампи, які служать довше Лампи, які служать довше Лампи, які служать довше
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    Vision LED Світлодіодна автомобільна лампа

    128016000KB1

    Лампи, які служать довше

    Просто світлодіодні лампи Philips Vision LED було створено, щоб вони служили довше, ніж Ваш автомобіль! Заміняйте стандартні лампи розжарювання на наші світлодіодні лампи з тривалим терміном експлуатації та освітіть салон автомобіля яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Vision LED Світлодіодна автомобільна лампа

    Лампи, які служать довше

    Просто світлодіодні лампи Philips Vision LED було створено, щоб вони служили довше, ніж Ваш автомобіль! Заміняйте стандартні лампи розжарювання на наші світлодіодні лампи з тривалим терміном експлуатації та освітіть салон автомобіля яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

    Лампи, які служать довше

    Просто світлодіодні лампи Philips Vision LED було створено, щоб вони служили довше, ніж Ваш автомобіль! Заміняйте стандартні лампи розжарювання на наші світлодіодні лампи з тривалим терміном експлуатації та освітіть салон автомобіля яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Vision LED Світлодіодна автомобільна лампа

    Лампи, які служать довше

    Просто світлодіодні лампи Philips Vision LED було створено, щоб вони служили довше, ніж Ваш автомобіль! Заміняйте стандартні лампи розжарювання на наші світлодіодні лампи з тривалим терміном експлуатації та освітіть салон автомобіля яскравим білим світлом. Переглянути усі переваги

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      Лампи, які служать довше

      Термін експлуатація ламп Vision LED – 12 років, гарантовано.

      • FestoonLED 38 мм
      • Біле світло 6000 К
      • Для освітлення салону

      Біле світло 6000 К

      Нові лампи для салону Philips Vision LED забезпечують яскраве біле світло до 6000 K та широкий світловий пучок для стильного освітлення салону автомобіля. Ці світлодіодні лампи можна використовувати як у салоні (верхнє освітлення, освітлення багажника, відділення для дрібниць), так і для підсвітки номерних знаків.

      Строк служби 12 років – гарантовано

      Світлодіодні лампи Philips Vision LED створені, щоб працювати довше за Ваше авто. Вони забезпечують оптимальну геометричну фіксацію, а термін експлуатації протягом 12 років робить їх просто неперевершеними.

      25 лм безмежної світлодіодної потужності

      Ідеальне освітлення салону автомобіля та номерного знака потужним світлодіодним світлом 25 лм.

      Денне біле світло 5500 К

      Встановлені в салоні чи закріплені на номерних знаках – лампи денного білого світла до 5500 K забезпечують елегантний та виразний вигляд Вашого автомобіля.

      Однорідне розсіювання світла на 180°

      Розумна матова лінза забезпечує рівномірне розсіювання світлодіодного світла в салоні автомобіля та по номерному знаку.

      Дивовижна міцність, стійкість та надійність

      Висококласний міцний дизайн забезпечує додаткову стійкість до ударів і вібрації.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Застосування
        Для освітлення салону
        Колірна температура
        Біле світло 6000 К
        Термін експлуатації
        12 років
        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        0,5  Вт
        Також підходить для
        6411, 6451, 12866, 17314, DE3425, DE3423, DE3175, DE3022, Festoon
        Позначення
        Festoon 38 мм Vision, біле світло 6000 К
        Лінійка
        Vision LED
        Тип
        FestoonLED 38 мм

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Лампи, які служать довше
        Особливість виробу
        Термін використання 12 років

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