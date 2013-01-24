Яскраве салонне освітлення
Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраве салонне освітлення
Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги
Яскраве салонне освітлення
Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскраве салонне освітлення
Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги
Ваші вимоги до освітлення та уподобання можуть різнитися залежно від застосування. Для освітлення салону можна вибрати світлодіодні лампи Philips Vision для більшої яскравості. Обирайте приємне тепле біле світло 4000 Кельвін. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою світлодіодного салонного освітлення Philips.
Немає значення, що Ви загубили: телефон, ключі чи лівий черевичок дитини – усім нам час від часу доводиться шукати загублену річ у погано освітленому салоні автомобіля. Світлодіодні лампи Philips для освітлення салону забезпечать тепле, яскраве та рівномірне освітлення. Тож наступного разу, коли Ви шукатимете щось у багажнику, відділенні для рукавичок чи на підлозі в салоні, Ви зможете все добре роздивитися та легко все відшукати.
Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Vision мають вищу стійкість до дії тепла та вібрації, тож це ідеальний вибір для тривалої служби, адже термін експлуатації становить до 8 років.
Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та чудовому розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло. Ви отримуєте висококласний стиль.
Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи.
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