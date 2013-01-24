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Vision LED

автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

128016000KX1
  • Яскраве салонне освітлення Яскраве салонне освітлення Яскраве салонне освітлення
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    Vision LED автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

    128016000KX1

    Яскраве салонне освітлення

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Vision LED автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

    Яскраве салонне освітлення

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги

    Яскраве салонне освітлення

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Vision LED автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

    Яскраве салонне освітлення

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон авто та не разять очі. Переглянути усі переваги

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      Яскраве салонне освітлення

      Бачте більше зі світлодіоним освітленням

      • LED-FEST [38 мм]
      • Кількість ламп: 1 шт.
      • 12 В, 6000 K, ефект денного світла
      • Використовуйте більше світла

      Оновіть лампи, оновіть стиль

      Ваші вимоги до освітлення та уподобання можуть різнитися залежно від застосування. Для освітлення салону можна вибрати світлодіодні лампи Philips Vision для більшої яскравості. Обирайте приємне тепле біле світло 4000 Кельвін. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою світлодіодного салонного освітлення Philips.

      Яскраве салонне освітлення для ефективного освітлення салону автомобіля

      Немає значення, що Ви загубили: телефон, ключі чи лівий черевичок дитини – усім нам час від часу доводиться шукати загублену річ у погано освітленому салоні автомобіля. Світлодіодні лампи Philips для освітлення салону забезпечать тепле, яскраве та рівномірне освітлення. Тож наступного разу, коли Ви шукатимете щось у багажнику, відділенні для рукавичок чи на підлозі в салоні, Ви зможете все добре роздивитися та легко все відшукати.

      Надійне світлодіодне освітлення для тривалого терміну експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Vision мають вищу стійкість до дії тепла та вібрації, тож це ідеальний вибір для тривалої служби, адже термін експлуатації становить до 8 років.

      Чудове розсіювання світла для покращеної видимості

      Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та чудовому розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло. Ви отримуєте висококласний стиль.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900395853
        EAN3
        8727900395860
        Тип упаковки
        X1

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        • Освітлення салону
        • Багажник
        • Відділення для рукавичок
        Лінійка
        Vision LED
        Тип
        Festoon

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Використовуйте більше світла

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        128016000KX1
        Код замовлення
        39585330

      • Інформація про упаковку

        Висота
        8,5  см
        Довжина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,27  кг

      • Інформація про упаковку

        Висота
        9,2  см
        Довжина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 8 років

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