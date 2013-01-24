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LongLife EcoVision

Стандартні салонні та сигнальні лампи

12821LLECOCP
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    LongLife EcoVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    12821LLECOCP

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    LongLife EcoVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

    LongLife EcoVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Керуйте автомобілем безпечно

    Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги

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      Керуйте автомобілем безпечно

      Довший термін експлуатації, менше замін

      • Тип лампи: R5W
      • В упаковці: 10 шт.
      • 12 В, 5 Вт
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення відділення для рукавичок, сигнальні вогні в салоні, передні стоянкові ліхтарі, денні ходові вогні.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Подовжений термін експлуатації для більшої економії

      Сигнальні та салонні лампи LongLife EcoVision – найкращий вибір для водіїв, які потребують оптимального співвідношення ціни й якості. Подовжений термін експлуатації та стійкість до високої температури та вібрації гарантують безпроблемне водіння упродовж тривалого часу.

      Технічні характеристики

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        5  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 1250 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        50  лм

      • Дані упаковки

        EAN3
        8727900390940
        EAN1
        8727900381955
        Тип упаковки
        CP

      • Опис виробу

        Застосування
        • Салон
        • Номерний знак
        • Задні габаритні/стоянкові ліхтарі
        • Бічний покажчик повороту
        • Стоп-сигнал
        Цоколь
        BA15s
        Позначення
        R5W LongLife EcoVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        LongLife EcoVision
        Технологія
        Стандартна
        Тип
        R5W

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        1,668  кг
        Висота
        12,5  см
        Довжина
        28,5  см
        Ширина
        18,4  см

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        50
        Вага брутто однієї одиниці
        8,34  г
        Вага нетто однієї одиниці
        5,93  г

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        38195528

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Тривалий строк служби

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