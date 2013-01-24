Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Світлодіодні протитуманні фари Philips X-tremeUltinon мають високоякісні світлодіоди LUXEON із температурою 6000 Кельвін. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує на 200% яскравіше світло саме туди, де Вам потрібно. Створено на роки із вдосконаленою конструкцією AirFlux. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Світлодіодні протитуманні фари Philips X-tremeUltinon мають високоякісні світлодіоди LUXEON із температурою 6000 Кельвін. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує на 200% яскравіше світло саме туди, де Вам потрібно. Створено на роки із вдосконаленою конструкцією AirFlux. Переглянути усі переваги
Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Світлодіодні протитуманні фари Philips X-tremeUltinon мають високоякісні світлодіоди LUXEON із температурою 6000 Кельвін. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує на 200% яскравіше світло саме туди, де Вам потрібно. Створено на роки із вдосконаленою конструкцією AirFlux. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Світлодіодні протитуманні фари Philips X-tremeUltinon мають високоякісні світлодіоди LUXEON із температурою 6000 Кельвін. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує на 200% яскравіше світло саме туди, де Вам потрібно. Створено на роки із вдосконаленою конструкцією AirFlux. Переглянути усі переваги
Найкращі автомобільні фари – це не просто ті, які забезпечують найпотужніше світло. Створити ще яскравіші світлодіодні лампи для автомобілів – просто. Важливо те, як використовується додаткове світло. Неконтрольоване яскраве світло не є ідеальним для водіння і може створити небезпечний відблиск. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні протитуманні фари Philips спрямовують світло туди, де потрібно. Однорідний і точний пучок світла відповідає вимогам дорожньої безпеки щодо галогенних ламп для передніх фар. Завдяки точнішому контролю світла покращується видимість, що гарантує краще та безпечніше водіння вночі.
Керування автомобілем в темряві – непросте завдання, тому Вам доводиться покладатися на лампи для передніх фар. Для безпечного водіння автомобіля важливо забезпечити хороше фронтальне та периферійне бачення. Завдяки інтенсивному яскравому променю світлодіодні протитуманні фари для автомобілів Philips X-tremeUltinon покращують видимість на 200%. Ви завжди будете вибирати світлодіодні лампи, коли побачите ефект, який близький до денного світла. Що краща видимість, то краща реакція і вища безпека. Подолайте темряву, вибравши лампи Philips, і керуйте автомобілем вночі з більшою впевненістю і кращим контролем.
Світлодіодні протитуманні фари Philips X-tremeUltinon із колірною температурою 6000 Кельвін і технологією автомобільної якості LUXEON забезпечують яскраве, біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Що краще бачення, то краще видно перешкоди і можна вибрати ідеальну тактику водіння. Яскраве світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.
Подібно як очі – це дзеркало душі, лампи для передніх фар можуть розповісти багато про Ваш автомобіль. Якщо Ви хочете оновити вигляд автомобіля, не купуючи новішого, заміна ламп для передніх фар є найраціональнішим рішенням вкласти гроші. Ваш автомобіль – це вираження того, ким Ви є, тому виразіть свій стиль за допомогою світлодіодних протитуманних фар Philips. Замість жовтого Ви отримаєте чисте, біле та сучасне світло. За такий престижний вигляд розумні водії вибирають світлодіодні протитуманні фари Philips.
Вам потрібні яскраві та стильні протитуманні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати несправні лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують вищу інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні вироби Philips X-tremeUltinon надзвичайно надійні. Завдяки системам керування теплом AirFlux та AirCool вони працюють до 12 років. Оскільки більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації упродовж цього періоду часу, Ваші стильні нові лампи для передніх фар пропрацюють упродовж усього періоду експлуатації автомобіля.
Світлодіодні протитуманні фари виділяють тепло, яке потрібно контролювати. Технології Philips AirFlux та AirCool – це розумна система охолодження, яка відводить тепло від важливих деталей лампи. Збільшуючи термостійкість, світлодіодні протитуманні фари Philips працюють довше, ніж інші аналогічні вироби на ринку. Надійні лампи гарантують не лише зручність та економію, а й безпеку. Ви не хочете, щоб вони зламалися під час використання. Світлодіодні лампи Philips забезпечують цілковитий спокій у дорозі.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. І Ви отримуєте прогресивну систему світлодіодного освітлення для більш безпечного, рівномірного та приємного водіння.
Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи для передніх фар. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних ламп для передніх фар Philips спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи для передніх фар сумісні з широким рядом наявних моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.
Дані упаковки
Опис виробу
Електричні характеристики
Маркетингові особливості
Характеристики світла
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