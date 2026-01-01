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  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.
  • Яскравіше. Біліше. Потужніше.

Більше не доступний

X-tremeUltinon LEDлампа для автомобільних протитуманних фар

12834UNIX2

Яскравіше. Біліше. Потужніше.
Світлодіодні протитуманні фари Philips X-tremeUltinon мають високоякісні світлодіоди LUXEON із температурою 6000 Кельвін. Наша запатентована технологія SafeBeam проектує на 200% яскравіше світло саме туди, де Вам потрібно. Створено на роки із вдосконаленою конструкцією AirFlux.
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Яскраві білі світлодіодні протитуманні фари для престижного вигляду

Яскравіше. Біліше. Потужніше.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6000 K

  • На 200% яскравіше світло

  • Прогресивна автомобільна система

Колірна температура 6000 Кельвін для чіткого білого світла

Світлодіодні протитуманні фари Philips X-tremeUltinon із колірною температурою 6000 Кельвін і технологією автомобільної якості LUXEON забезпечують яскраве, біле світло, яке близьке за характеристиками до денного. Що краще бачення, то краще видно перешкоди і можна вибрати ідеальну тактику водіння. Яскраве світло в нічний час дозволяє не вдивлятися у даль, а насолоджуватися комфортною і захоплюючою поїздкою.

Оновіть лампи, оновіть стиль

Подібно як очі – це дзеркало душі, лампи для передніх фар можуть розповісти багато про Ваш автомобіль. Якщо Ви хочете оновити вигляд автомобіля, не купуючи новішого, заміна ламп для передніх фар є найраціональнішим рішенням вкласти гроші. Ваш автомобіль – це вираження того, ким Ви є, тому виразіть свій стиль за допомогою світлодіодних протитуманних фар Philips. Замість жовтого Ви отримаєте чисте, біле та сучасне світло. За такий престижний вигляд розумні водії вибирають світлодіодні протитуманні фари Philips.

Потужне яскраве світло саме там, де потрібно

Потужне яскраве світло саме там, де потрібно

Найкращі автомобільні фари – це не просто ті, які забезпечують найпотужніше світло. Створити ще яскравіші світлодіодні лампи для автомобілів – просто. Важливо те, як використовується додаткове світло. Неконтрольоване яскраве світло не є ідеальним для водіння і може створити небезпечний відблиск. Завдяки технології SafeBeam світлодіодні протитуманні фари Philips спрямовують світло туди, де потрібно. Однорідний і точний пучок світла відповідає вимогам дорожньої безпеки щодо галогенних ламп для передніх фар. Завдяки точнішому контролю світла покращується видимість, що гарантує краще та безпечніше водіння вночі.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.