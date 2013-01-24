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Vision LED

автомобільна сигнальна лампа

12836REDX2
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння. Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння. Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
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    Vision LED автомобільна сигнальна лампа

    12836REDX2

    Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

    Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу та задніх ліхтарів Philips Vision LED [˜P21/5W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Vision LED автомобільна сигнальна лампа

    Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

    Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу та задніх ліхтарів Philips Vision LED [˜P21/5W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

    Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу та задніх ліхтарів Philips Vision LED [˜P21/5W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Vision LED автомобільна сигнальна лампа

    Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

    Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу та задніх ліхтарів Philips Vision LED [˜P21/5W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

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      Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

      Надійна якість світлодіодів

      • LED-RED [~P21/5W]
      • Кількість ламп: 2 шт.
      • 12 В, червоне насичене
      • Використовуйте більше світла

      Оновіть лампи, оновіть стиль

      Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.

      Яскравіші світлові сигнали для покращеної безпеки

      Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. Завдяки яскравим світловим сигналам Ви будете помітними, а це підвищує безпеку. Ліхтарі заднього ходу, габаритні вогні, стоп-сигнали: світлодіодні сигнальні ліхтарі Philips Vision LED надзвичайно ефективно задовольняють Ваші потреби, а інші водії матимуть той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.

      Миттєве загоряння ліхтарів підвищує безпеку в разі екстреного гальмування

      Потрібен певний час для того, щоб лампи розжарювання загорілися та досягли максимальної продуктивності. Натомість, світлодіодні ліхтарі вмикаються "миттєво". Різниця вимірюється частками секунди. В умовах екстреного гальмування частки секунди мають величезне значення. Приміром, за швидкості 100 км/год. різниця лише чотири десятих секунди часу реагування дорівнює додатковим 11 метрам шляху, який проходить автомобіль під час реакції водія – а це приблизно 2,5 довжини автомобіля і додатковий час на реагування. Світлодіодні стоп-сигнали Philips загораються одразу в разі гальмування, і водій позаду знатиме про це.

      Чудове розсіювання світла для покращеної видимості

      Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та чудовому розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль.

      Надійне світлодіодне освітлення для тривалого терміну експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Vision мають вищу стійкість до дії тепла та вібрації, тож це ідеальний вибір для тривалої служби, адже термін експлуатації становить до 8 років.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900395792
        EAN3
        8727900395808
        Тип упаковки
        x2

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Стоп-сигнал/задній ліхтар
        Лінійка
        Vision LED
        Тип
        P21/5W

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Використовуйте більше світла

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12836REDX2
        Код замовлення
        39579230

      • Інформація про упаковку

        Висота
        8,5  см
        Довжина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,6  кг

      • Інформація про упаковку

        Висота
        9,2  см
        Довжина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20
        Кількість в упаковці
        2

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 8 років

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