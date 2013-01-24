Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи Philips WhiteVision додають габаритним ліхтарям ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. Значно біліше світло забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи Philips WhiteVision додають габаритним ліхтарям ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. Значно біліше світло забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги
Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи Philips WhiteVision додають габаритним ліхтарям ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. Значно біліше світло забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи Philips WhiteVision додають габаритним ліхтарям ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. Значно біліше світло забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги
Лампи WhiteVision сертифіковано ЕСЕ, вони є першими дозволеними на дорозі лампами, які випромінюють інтенсивне біле світло. Ці лампи забезпечують максимальну видимість, не створюючи небезпеки через засліплення водіїв попереду.
Завдяки на 60% вищій інтенсивності світла Вас будуть краще бачити інші учасники дорожнього руху. Таке світло підвищує безпеку, адже і Ви, й вони матимуть більше часу, щоб відреагувати на можливу небезпеку.
Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших сигнальних та салонних ламп. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр.
Сигнальні лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною.
Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.
Максимально біле світло під час паркування чи зупинки дає змогу краще вирізняти Ваш автомобіль з-поміж інших, тож Ви зможете насолоджуватися більш комфортною їздою.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із трьох автомобілів у світі обладнано лампами Philips.
Із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.
Опис виробу
Електричні характеристики
Характеристики світла
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
Маркетингові особливості