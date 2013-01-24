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WhiteVision

Стандартні салонні та сигнальні лампи

12929NBVB2
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    WhiteVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    12929NBVB2

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають габаритним ліхтарям ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. Значно біліше світло забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    WhiteVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають габаритним ліхтарям ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. Значно біліше світло забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають габаритним ліхтарям ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. Значно біліше світло забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    WhiteVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають габаритним ліхтарям ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. Значно біліше світло забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

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      Безпека ще не була настільки привабливою

      Ефект потужного білого ксенонового світла

      • Тип лампи: T4W
      • В упаковці: 2 шт.
      • 12 В, 4 Вт

      Насичене біле світло, цілком дозволене для використання на дорозі

      Лампи WhiteVision сертифіковано ЕСЕ, вони є першими дозволеними на дорозі лампами, які випромінюють інтенсивне біле світло. Ці лампи забезпечують максимальну видимість, не створюючи небезпеки через засліплення водіїв попереду.

      На 60% більше світла для максимальної чіткості

      Завдяки на 60% вищій інтенсивності світла Вас будуть краще бачити інші учасники дорожнього руху. Таке світло підвищує безпеку, адже і Ви, й вони матимуть більше часу, щоб відреагувати на можливу небезпеку.

      Винятково зручне водіння з ефектом потужного білого ксенонового світла

      Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших сигнальних та салонних ламп. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр.

      Найдовший у цьому класі термін експлуатації для незмінно приємного керування автомобілем

      Сигнальні лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною.

      Яскравий пучок на 40% білішого світла

      Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.

      Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

      Максимально біле світло під час паркування чи зупинки дає змогу краще вирізняти Ваш автомобіль з-поміж інших, тож Ви зможете насолоджуватися більш комфортною їздою.

      Компанія Philips є постачальником усіх провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із трьох автомобілів у світі обладнано лампами Philips.

      Ефект білого ксенонового світла для престижного вигляду

      Із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Галогенні
        Тип
        T4W
        Лінійка
        WhiteVision
        Застосування
        • Освітлення відділення для рукавичок
        • Світло для читання
        • Задні габаритні/стоянкові ліхтарі
        • Бічний покажчик повороту
        • Задній ліхтар
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Позначення
        T4W WhiteVision

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        4  Вт

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        до 4500  К

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12929NBVB2
        Код замовлення
        22105630

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B2
        EAN3
        8711500221063
        EAN1
        8711500221056

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20
        Вага брутто однієї одиниці
        9,3  г
        Висота
        12,8  см
        Довжина
        6,7  см
        Вага нетто однієї одиниці
        2,0  г
        Ширина
        2,7  см

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        186  г
        Висота
        13  см
        Довжина
        15  см
        Ширина
        13,5  см

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Ефект потужного білого ксенонового світла

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