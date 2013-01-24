Ефектний неперевершений вигляд
Фари Philips WhiteVision Ultra H7 із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне світло 4200 Кельвін. Це найбіліші фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефектний неперевершений вигляд
Фари Philips WhiteVision Ultra H7 із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне світло 4200 Кельвін. Це найбіліші фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги
Ефектний неперевершений вигляд
Фари Philips WhiteVision Ultra H7 із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне світло 4200 Кельвін. Це найбіліші фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефектний неперевершений вигляд
Фари Philips WhiteVision Ultra H7 із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне світло 4200 Кельвін. Це найбіліші фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги
Передні фари Philips WhiteVision Ultra із 4200 Кельвін змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!
Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.
Модернізовані лампи для фар WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, сумісними з відповідними нормами. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.
Нова формула покриття WhiteVision Ultra та чудове біле світло значно покращують видимість уночі та підвищують комфорт, зменшуючи навантаження на очі. Коли дизайн відповідає функціональності, ви можете насолоджуватися чудовим виглядом і більш комфортним водінням.
Довший пучок із на 60% кращою видимістю порівняно з мінімальним офіційним стандартом дає змогу чіткіше бачити не тільки інших учасників дорожнього руху, а й іншим учасникам дорожнього руху дає змогу чіткіше бачити Вас. Це покращує безпеку і дозволяє завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.
Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips WhiteVision Ultra визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці лампи створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко й комфортно.
Ефективніше заміняти обидві передні фари попарно, а не лише одну зламану. Нові сучасні лампи забезпечують краще освітлення і мають кращу функціональність, а отже й пропонують безпечніше водіння. Загалом існує безліч переваг попарної заміни: менше проблем, економія грошей, запобігання поломці передніх фар, яскравіший та збалансованіший промінь, а найголовніше – безпека.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи WhiteVision Ultra сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться посібник щодо вибору ламп.
Опис виробу
Електричні характеристики
Характеристики світла
Термін експлуатації
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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