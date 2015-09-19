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Більше не доступний
190V4LAB/00
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
Тепер Ви можете насолоджуватися усіма мультимедійними та соціальними програмами зі стереозвуком. Ці вбудовані динаміки не лише чудово звучать, а й допомагають позбутися скупчення зовнішніх дротів та економлять цінне місце на робочому столі.
SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.
4.4
з 5
5
Відгуки
Józef
19/09/2015
Polska
Перевірений покупець
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
CosminaM
22/04/2020
România
Перевірений покупець
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Цей відгук про 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Цей відгук про 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri