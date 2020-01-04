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Більше не доступний
193V5LSB2/01
Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір!
Лінійка V
18,5 дюйма/47 см
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
3.3
з 5
19
Відгуки
alexander the great
04/01/2020
România
Перевірений покупець
bun
imagine clara este ok culorile contrastul bune de recomandat la prieteni
Плюси
bun
Мінуси
nu are
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Дата використання 2018-01-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Дата використання 2018-01-04
Canibalu'
19/12/2019
România
Перевірений покупець
Extrem de fiabil
Este un produs excelent, are culori vii, timp de raspuns foarte mic...pe ansamblu foarte multumit de aceasta alegere!
Плюси
Multe!
Мінуси
Nu are!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Дата використання 2017-12-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Дата використання 2017-12-19
Cata84
08/05/2019
România
Cele mai bune performante
Fata de prețul de achiziție este un produs foarte bun.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 193V5LSB2 LCD monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 193V5LSB2 LCD monitor