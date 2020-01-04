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Більше не доступний

РК-монітор

193V5LSB2/01

3.3

| (19) Відгуки

Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір!

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Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

  • Лінійка V

  • 18,5 дюйма/47 см

Світлодіодна технологія для яскравих кольорів

Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

Екологічно безпечний дисплей без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

Компактна конструкція дозволяє зекономити місце

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.3

з 5

19

Відгуки

04/01/2020

România

România

Перевірений покупець

bun

imagine clara este ok culorile contrastul bune de recomandat la prieteni

Плюси

bun

Мінуси

nu are

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Дата використання 2018-01-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Дата використання 2018-01-04

19/12/2019

România

România

Перевірений покупець

Extrem de fiabil

Este un produs excelent, are culori vii, timp de raspuns foarte mic...pe ansamblu foarte multumit de aceasta alegere!

Плюси

Multe!

Мінуси

Nu are!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Дата використання 2017-12-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Дата використання 2017-12-19

08/05/2019

România

România

Cele mai bune performante

Fata de prețul de achiziție este un produs foarte bun.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 193V5LSB2 LCD monitor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 193V5LSB2 LCD monitor

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