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РК-монітор

193V5LSB2/01
Загальна оцінка / 5
  • Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
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    РК-монітор

    193V5LSB2/01
    Загальна оцінка / 5

    Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

    Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір! Переглянути усі переваги

    РК-монітор

    Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

    Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір! Переглянути усі переваги

    Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

    Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір! Переглянути усі переваги

    РК-монітор

    Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

    Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір! Переглянути усі переваги

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      Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

      • Лінійка V
      • 18,5 дюйма/47 см

      Світлодіодна технологія для яскравих кольорів

      Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

      Екологічно безпечний дисплей без ртуті

      Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Тип РК-панелі
        TFT-РК
        Тип підсвітки
        Система W-LED
        Розмір панелі
        18,5 дюйма/47 см
        Область ефективного відображення
        409,8 (Г) x 230,4 (В)
        Формат кадру
        16:9
        Оптимальна роздільна здатність
        1366 x 768 при 60 Гц
        Час відгуку (типовий)
        5  мсек.
        Яскравість
        200  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        700:1
        Крок піксела
        0,30 x 0,30 мм
        Кут перегляду
        • 90º (Г)/65º (В)
        • @ C/R > 10
        Кольори дисплею
        16,7 млн.
        Частота розгортки
        30–83 кГц (Г)/56–75 Гц (В)
        sRGB
        Так

      • Під'єднання

        Вхід для сигналу
        VGA (аналоговий)
        Вхід для синхронізації
        Окрема синхронізація

      • Зручність

        Для зручності користувача
        Увімкнення/вимкнення живлення
        Мови екранного меню
        • Бразильська Португальська
        • Чеська
        • Голландська
        • Англійська
        • Фінська
        • Французька
        • Німецька
        • Грецька
        • Угорська
        • Італійська
        • Японська
        • Корейська
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Шведська
        • Офіційна китайська
        • Турецька
        • Українська
        Інші зручні пристосування
        • Замок Kensington
        • Кріплення VESA (100x100 мм)
        Підтримка Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • Підставка

        Нахил
        -3,10  градусів

      • Потужність

        Режим роботи
        8,76 Вт (тип.) (метод тестування: EnergyStar 6.0)
        Режим очікування
        0,5 Вт (тип.)
        Режим вимкнення
        0,5 Вт (тип.)
        Світлодіодний індикатор живлення
        • Режим роботи – білий
        • Режим очікування – білий (блимає)
        Живлення
        • Вбудовано
        • 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

      • Розміри

        Виріб із підставкою (мм)
        437 x 338 x 170  мм
        Виріб без підставки (мм)
        437 x 273 x 48  мм
        Упаковка у мм (ШxВxГ)
        481 x 350 x 103  мм

      • Вага

        Виріб із підставкою (кг)
        2,15  кг
        Виріб без підставки (кг)
        1,94  кг
        Виріб з упаковкою (кг)
        3,00  кг

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        від 0 °C до 40 °C  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        від -20 °C до 60 °C  °C
        Відносна вологість
        20% – 80  %
        Висота
        Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        30 000  годин(-и)

      • Надійність

        Збереження довкілля та енергії
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • Без свинцю
        • Без ртуті
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        100  %

      • Сумісність і стандарти

        Дозволи контролюючих органів
        • BSMI
        • Маркування CE
        • cETLus
        • FCC клас B
        • GOST
        • PSB
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • WEEE

      • Корпус

        Колір
        Чорний
        Покриття
        Дрібні засічки (передня рамка)/текстура (задня кришка)

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