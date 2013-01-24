Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір! Переглянути усі переваги
Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому дисплеї Philips. Компактний дизайн і кріплення VESA забезпечують гнучкість робочого місця. Це чудовий вибір! Переглянути усі переваги
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
Зображення/дисплей
Під'єднання
Зручність
Підставка
Потужність
Розміри
Вага
Умови експлуатації
Надійність
Сумісність і стандарти
Корпус