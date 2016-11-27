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SmartImage – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст та забезпечує оптимізоване відтворення зображення. Цей зручний користувацький інтерфейс дозволяє вибирати різні режими (наприклад, "Офіс", "Фото", "Фільм", "Гра", "Економія енергії" тощо) відповідно від застосування. Залежно від вибору режиму SmartImage динамічно оптимізує контрастність, насиченість кольорів та чіткість зображення та відео для найкращого відтворення. А спеціальний економний режим пропонує значну економію електроенергії. Усе це у реальному часі натисненням однієї кнопки!
Корпус цього монітора Philips не містить бромованих вогнестійких добавок та полівінілхлориду (без ПВХ, БВД)
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
PioM
27/11/2016
Polska
Перевірений покупець
Wysoka jakość obrazu.
Dobrze działa. Ma małą wadę zablokowane jest obracanie. Szkoda, że nie jest dotykowy ekran.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED