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Більше не доступний
19S4LSS/00
SmartImage – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст та забезпечує оптимізоване відтворення зображення. Цей зручний користувацький інтерфейс дозволяє вибирати різні режими (наприклад, "Офіс", "Фото", "Фільм", "Гра", "Економія енергії" тощо) відповідно від застосування. Залежно від вибору режиму SmartImage динамічно оптимізує контрастність, насиченість кольорів та чіткість зображення та відео для найкращого відтворення. А спеціальний економний режим пропонує значну економію електроенергії. Усе це у реальному часі натисненням однієї кнопки!
Корпус цього монітора Philips не містить бромованих вогнестійких добавок та полівінілхлориду (без ПВХ, БВД)
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
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