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200V4QSBR LCD monitor with LED backlight

200V4QSBR/00

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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Дисплей MVA для широких кутів огляду та глибоких рівнів контрастності

Дисплей MVA для широких кутів огляду та глибоких рівнів контрастності

РК-дисплей Philips MVA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для додатково яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними офісними програмами, а ще він особливо підходить для перегляду веб-сторінок, фільмів, ігор та фотографій, а також для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Легке налаштування дисплея за допомогою SmartControl Lite

SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Цей відгук про 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Цей відгук про 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

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