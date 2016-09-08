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Більше не доступний
200V4QSBR/00
РК-дисплей Philips MVA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для додатково яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними офісними програмами, а ще він особливо підходить для перегляду веб-сторінок, фільмів, ігор та фотографій, а також для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Цей відгук про 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Цей відгук про 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED