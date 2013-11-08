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Дисплей має пару вбудованих стереодинаміків. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
4.7
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Bruno
08/11/2013
Polska
Najlepszy jaki mogłem wybrać w tej kwocie.
Doskonały obraz, wiele funkcji, złącze cyfrowe, ładny design, bardzo dobra cena.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V3LAB LED monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V3LAB LED monitor
Pepa
08/09/2013
Česká republika
Dobrý přístroj za rozumnou cenu
Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba
Цей відгук про 196V3LAB LED monitor
Цей відгук про 196V3LAB LED monitor
OLDAII
03/09/2013
Česká republika
MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.
JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 196V3LAB LED monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 196V3LAB LED monitor