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220V3LAB LCD monitor with LED backlight

220V3LAB/00

4.7

| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Вбудовані аудіодинаміки запобігають скупченню дротів на робочому столі

Дисплей має пару вбудованих стереодинаміків. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.

Екологічно безпечний дисплей без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

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Відгуки

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4.7

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

08/11/2013

Polska

Polska

Najlepszy jaki mogłem wybrać w tej kwocie.

Doskonały obraz, wiele funkcji, złącze cyfrowe, ładny design, bardzo dobra cena.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V3LAB LED monitor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V3LAB LED monitor

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý přístroj za rozumnou cenu

Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba

Цей відгук про 196V3LAB LED monitor

Цей відгук про 196V3LAB LED monitor

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.

JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 196V3LAB LED monitor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 196V3LAB LED monitor

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