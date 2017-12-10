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220V3LSB LCD monitor with LED backlight

220V3LSB/00

4.9

| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Екологічно безпечний дисплей без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

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Відгуки

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4.9

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

10/12/2017

Polska

Polska

To super monitor

jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V3LSB LED monitor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V3LSB LED monitor

09/04/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry sprzęt

Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 196V3LSB LED monitor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 196V3LSB LED monitor

06/12/2015

Polska

Polska

idealny monitor

Idealny monitor do wszystkiego. Nie męczą się oczy przy bardzo długim korzystaniu. Bardzo wszystkim polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V3LSB LED monitor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V3LSB LED monitor

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