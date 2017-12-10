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Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
4.9
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
renata833
10/12/2017
Polska
To super monitor
jest niezawodny i bardzo fajny z wyglądu,jak do tej pory od 4 lat chodzi jak burza...
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V3LSB LED monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V3LSB LED monitor
Klofho
09/04/2017
Polska
Bardzo dobry sprzęt
Monitor zakupiłem w 2013 roku i przez ten cały czas bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma problemu z obrazem, który od początku jest rewelacyjny. Monitor jest lepszy nawet od droższych konkurentów. Bardzo polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 196V3LSB LED monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 196V3LSB LED monitor
jogintiger
06/12/2015
Polska
idealny monitor
Idealny monitor do wszystkiego. Nie męczą się oczy przy bardzo długim korzystaniu. Bardzo wszystkim polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V3LSB LED monitor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V3LSB LED monitor