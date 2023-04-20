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Більше не доступний
221B8LJEB/00
Чітке зображення, ефективна робота
Виконуйте свою найкращу роботу з 22-дюймовим монітором Philips Full HD. Чітке та яскраве зображення Full HD додає вам простору та чіткості бачити роботу. Завдяки таким функціям, як регулювання висоти, відсутність мерехтіння та режим LowBlue, очі не втомлюються під час роботи.
Лінійка B
22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст та забезпечує оптимізоване відтворення зображення. Цей зручний користувацький інтерфейс дозволяє вибирати різні режими (наприклад, "Офіс", "Фото", "Фільм", "Гра", "Економія енергії" тощо) відповідно від застосування. Залежно від вибору режиму SmartImage динамічно оптимізує контрастність, насиченість кольорів та чіткість зображення та відео для найкращого відтворення. А спеціальний економний режим пропонує значну економію електроенергії. Усе це у реальному часі натисненням однієї кнопки!
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.
4.3
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Плюси
Super
Мінуси
Nie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата використання 2022-04-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата використання 2022-04-20
oleszcz
27/10/2019
Polska
Перевірений покупець
Doskonały kierunek - Fidelio
Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.
Плюси
Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.
Мінуси
Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата використання 2018-10-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата використання 2018-10-27
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Перевірений покупець
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271B8QJEB LCD monitor
Дата використання 2020-07-02
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 271B8QJEB LCD monitor
Дата використання 2020-07-02
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.