КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Energy Label Europe E
    Фотографія виробу спереду
  • Фотографія виробу спереду
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Energy Label Europe E
    Фотографія виробу спереду
  • Фотографія виробу спереду
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу

Більше не доступний

РК-монітор

221B8LJEB/00

4.3

| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Чітке зображення, ефективна робота

Виконуйте свою найкращу роботу з 22-дюймовим монітором Philips Full HD. Чітке та яскраве зображення Full HD додає вам простору та чіткості бачити роботу. Завдяки таким функціям, як регулювання висоти, відсутність мерехтіння та режим LowBlue, очі не втомлюються під час роботи.

Переглянути всі переваги

для максимальної продуктивності

Чітке зображення, ефективна робота

  • Лінійка B

  • 22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Установки SmartImage для оптимізованих параметрів зображення

Установки SmartImage для оптимізованих параметрів зображення

SmartImage – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст та забезпечує оптимізоване відтворення зображення. Цей зручний користувацький інтерфейс дозволяє вибирати різні режими (наприклад, "Офіс", "Фото", "Фільм", "Гра", "Економія енергії" тощо) відповідно від застосування. Залежно від вибору режиму SmartImage динамічно оптимізує контрастність, насиченість кольорів та чіткість зображення та відео для найкращого відтворення. А спеціальний економний режим пропонує значну економію електроенергії. Усе це у реальному часі натисненням однієї кнопки!

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.3

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Плюси

Super

Мінуси

Nie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Дата використання 2022-04-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Дата використання 2022-04-20

27/10/2019

Polska

Polska

Перевірений покупець

Doskonały kierunek - Fidelio

Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.

Плюси

Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.

Мінуси

Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Дата використання 2018-10-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Дата використання 2018-10-27

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 271B8QJEB LCD monitor

Дата використання 2020-07-02

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 271B8QJEB LCD monitor

Дата використання 2020-07-02

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  2. Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.

  3. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.