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РК-монітор

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РК-монітор

221B8LJEB/00

РК-монітор

Більше не доступний

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Програмне забезпечення та драйвери

Програмне забезпечення Smart Control

  • версія: V7.0.0
  • ZIP файл, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Драйвери для Windows 8 - English (US)

  • версія: 221B8L
  • ZIP файл, 11.2 kB
  • 30 March 2018

Інструкції і документація

Інформація про сертифікацію TCO - English (US)

  • PDF файл, 350.9 kB
  • 29 May 2023

Quick start guide

  • PDF файл, 9.3 MB
  • 21 April 2026

Гарантія та обслуговування

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Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

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