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РК-монітор із SmoothTouch

222B9T/00
Загальна оцінка / 5
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
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    РК-монітор із SmoothTouch

    222B9T/00
    Загальна оцінка / 5

    Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

    Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування із чудовим підвищенням продуктивності. Переглянути усі переваги

    РК-монітор із SmoothTouch

    Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

    Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування із чудовим підвищенням продуктивності. Переглянути усі переваги

    Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

    Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування із чудовим підвищенням продуктивності. Переглянути усі переваги

    РК-монітор із SmoothTouch

    Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

    Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування із чудовим підвищенням продуктивності. Переглянути усі переваги

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      Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

      • B Line
      • 22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)
      • 1920 x 1080 (Full HD)
      Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик

      Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик

      Цей дисплей Philips використовує проекційно-ємнісну 10-точкову сенсорну технологію для швидкої відповіді. Можна користуватися усіма новими можливостями сенсорних додатків та оживити старіші додатки. Друкуйте сенсорним методом 10 пальцями або грайте в захоплюючі інтерактивні ігри з друзями. Співпрацюйте з колегами інтерактивно на роботі чи у школі і підвищуйте продуктивність та ефективність.

      Передня поверхня монітора відповідає стандарту IP54 щодо захисту від води та пилу

      Передня поверхня монітора відповідає стандарту IP54 щодо захисту від води та пилу

      Для недосконалого середовища потрібен монітор, який витримує щоденні бризки води та пил. Класи захисту від пилу та вологи (IP), визначені в міжнародному стандарті IEC/EN 60529, використовуються для визначення рівнів ефективності захисту електричних компонентів від сторонніх предметів та вологи. Цей дисплей Philips відповідає міжнародному класу захисту від пилу та вологи (IP) – він стійкий до бризок води та пилу, що спостерігається щодня.

      Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

      Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

      Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

      SmartContrast для насичених чорних відтінків

      SmartContrast для насичених чорних відтінків

      SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

      Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

      Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

      Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.

      Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

      Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

      У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодною підсвіткою зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

      HDMI забезпечує універсальне цифрове з’єднання

      HDMI забезпечує універсальне цифрове з’єднання

      Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).

      З’єднання DisplayPort для максимального зображення

      З’єднання DisplayPort для максимального зображення

      DisplayPort – це цифрове з’єднання від комп’ютера до монітора без жодного перетворення. Це з’єднання має більше можливостей, ніж стандарт DVI, і може повністю підтримувати кабелі довжиною 15 м та швидкість передачі даних 10,8 Гбіт/с. Завдяки цій високій ефективності та відсутності затримки Ви отримуєте найшвидшу візуалізацію та частоту оновлення, що робить DisplayPort найкращим не лише для загального використання в офісі чи домі, а й для вимогливих ігор та відео, редагування відео тощо. Його можна використовувати із різним обладнанням завдяки використанню різних адаптерів.

      Режим EasyRead для читання, наче з паперу

      Режим EasyRead для читання, наче з паперу

      SmartStand з регульованими кутами, підвищує продуктивність

      Підставка Philips SmartStand забезпечує гнучке налаштування екрана. Її Z-подібна структура із можливостями плавного нахилу, налаштуванням висоти та складання дозволяє використовувати виріб у різних ергономічних положення. Підставку можна встановити вертикально для кращого сенсорного керування чи нахилити її назад для легшого малювання чи написання нотаток. Вона також дозволяє поставити екран вертикально на стіл, коли це потрібно.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Тип РК-панелі
        TFT-LCD (TN)
        Тип підсвітки
        Система W-LED
        Розмір панелі
        21,5 дюйма / 54,6 см
        Область ефективного відображення
        476,64 (Г) x 268,11 (В)
        Формат кадру
        16:9
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Щільність пікселів
        102 PPI
        Час відгуку (типовий)
        1 мс (сіре до сірого)*
        Яскравість
        250  кд/м²
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1000:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Крок піксела
        0,248 x 0,248 мм
        Кут перегляду
        • 170º (Г) / 160º (В)
        • @ C/R > 10
        Покращення зображення
        SmartImage
        Колірна гама (типова)
        NTSC 72% (CIE 1931)
        Кольори дисплею
        16,7 млн.
        Частота розгортки
        30–85 кГц (Г) / 48–75 Гц (В)
        sRGB
        Так
        Без мерехтіння
        Так
        EasyRead
        Так
        Режим LowBlue
        Так

      • Дотик

        Сенсорна технологія
        Проекційно-ємнісний
        Точки дотику
        10-точковий
        Сенсорний метод
        Стилус, палець, рукавичка*
        Сенсорний інтерфейс
        USB
        Твердість сенсорного скла
        7 H
        Покриття сенсорного скла
        Глянцеве
        Активна сенсорна область
        476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В)
        Операційна система
        Windows 10/8.1/8/7; Android 7.1/7.0/6.0/5.0/4.4; певні версії Linux*
        Область запобігання випадковому спрацюванню сенсорної панелі
        >= 30 x 30 мм
        Захист від пилу та вологи
        IP65 – лише передня частина
        Герметичність
        Сенсорний екран герметизований до рамки; сенсорний екран герметизований до РК-дисплея

      • Під'єднання

        Вхід для сигналу
        • VGA (аналоговий)
        • DVI-D (цифровий, HDCP)
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 1.4
        USB
        USB 3.1x2 (1 із швидкісним заряджанням)*
        Вхід для синхронізації
        • Окрема синхронізація
        • Синхронізація по зеленому каналу
        Аудіо (вхід/вихід)
        • Аудіовхід для комп’ютера
        • Вихід для навушників

      • Зручність

        Вбудовані динаміки
        2 x 2 Вт
        Для зручності користувача
        • SmartImage
        • Вхід
        • Яскравість
        • Меню
        • Увімкнення/вимкнення живлення
        Програмне забезпечення для керування
        SmartControl
        Мови екранного меню
        • Бразильська Португальська
        • Чеська
        • Голландська
        • Англійська
        • Фінська
        • Французька
        • Німецька
        • Грецька
        • Угорська
        • Італійська
        • Японська
        • Корейська
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Китайська (спрощена)
        • Іспанська
        • Шведська
        • Офіційна китайська
        • Турецька
        • Українська
        Інші зручні пристосування
        • Замок Kensington
        • Кріплення VESA (100x100 мм)
        Підтримка Plug & Play
        • DDC/CI
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • Підставка

        Нахил
        від -5 до 90  градусів
        Кут розкладання
        від 0 до 70 градусів
        Налаштування висоти
        184 (горизонтально), 76 (вертакально)  мм

      • Потужність

        Екорежим
        10,3 Вт (тип.)
        Режим роботи
        11,92 Вт (тип.) (метод тестування: EnergyStar)
        Режим очікування
        <0,5 Вт (тип.)
        Режим вимкнення
        <0,3 Вт (тип.)
        Клас маркування енергоспоживання
        A
        Світлодіодний індикатор живлення
        • Режим роботи – білий
        • Режим очікування – білий (блимає)
        Живлення
        • Зовнішнє
        • 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

      • Розміри

        Виріб із підставкою (макс. висота)
        515 x 394 x 227  мм
        Виріб без підставки (мм)
        515 x 317 x 45  мм
        Упаковка у мм (ШxВxГ)
        575 x 420 x 161  мм

      • Вага

        Виріб із підставкою (кг)
        7,46  кг
        Виріб без підставки (кг)
        4,17  кг
        Виріб з упаковкою (кг)
        9,91  кг

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        від 0 °C до 40 °C  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        від -20 °C до 60 °C  °C
        Відносна вологість
        20% – 80  %
        Висота
        Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
        Середня тривалість безвідмовної роботи (експериментальна)
        70 000 год. (без підсвітки)

      • Надійність

        Збереження довкілля та енергії
        • EnergyStar 8.0
        • EPEAT*
        • TCO Certified Edge
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • WEEE
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        100  %
        Особливі речовини
        • Корпус без ПВХ/БВД
        • Без ртуті
        • Без вмісту свинцю

      • Сумісність і стандарти

        Дозволи контролюючих органів
        • Маркування CE
        • FCC клас B
        • SEMKO
        • EPA
        • УКРАЇНСЬКА
        • ICES-003
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • CU-EAC
        • cETLus

      • Корпус

        Передня рамка
        Чорний
        Задня кришка
        Чорний
        Опора
        Чорний
        Покриття
        Текстура

      • Комплектація упаковки

        Монітор із підставкою
        Так
        Кабелі
        Кабелі D-Sub, HDMI, DP, USB-A–B, аудіокабель, кабель живлення
        Документація для користувача
        Так
        Аксесуари
        Сенсорний стилус x 1 (чорний)

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          • Час відповіді рівнозначний SmartResponse
          • Матеріал і щільність рукавички: нітрил (0,15 мм), бавовна (0,31 мм), хлорований поліетилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)
          • Щоб дізнатися більше про підтримку функції сенсорного керування операційними системами, див. розділ "SmoothTouch" у посібнику користувача.
          • Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2
          • Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.
          • Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.

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