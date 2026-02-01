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223V5QSB6 LCD monitor with SmartControl Lite

223V5QSB6/00

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Легке налаштування дисплея за допомогою SmartControl Lite

SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

Дисплей 16:9 Full HD для найкращого перегляду

Дисплей 16:9 Full HD для найкращого перегляду

Екран Full HD має роздільну здатність широкоформатного зображення 1920x1080p. Це найвища роздільна здатність HD-джерел, яка забезпечує зображення найкращої можливої якості. Це в повній мірі екран майбутнього, оскільки він підтримує сигнали 1080p з усіх джерел, зокрема найсучасніших (як-от програвачі Blu-ray і сучасні ігрові приставки HD). Обробка сигналів суттєво модернізована для підтримки сигналу вищої якості та роздільної здатності. Ви отримуєте неймовірні зображення в режимі послідовної розгортки без мерехтіння, а також із надзвичайною яскравістю та неперевершеними кольорами.

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