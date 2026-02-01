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Більше не доступний
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SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
Екран Full HD має роздільну здатність широкоформатного зображення 1920x1080p. Це найвища роздільна здатність HD-джерел, яка забезпечує зображення найкращої можливої якості. Це в повній мірі екран майбутнього, оскільки він підтримує сигнали 1080p з усіх джерел, зокрема найсучасніших (як-от програвачі Blu-ray і сучасні ігрові приставки HD). Обробка сигналів суттєво модернізована для підтримки сигналу вищої якості та роздільної здатності. Ви отримуєте неймовірні зображення в режимі послідовної розгортки без мерехтіння, а також із надзвичайною яскравістю та неперевершеними кольорами.
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