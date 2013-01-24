Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Професійні телевізори

22AV1903A/12
Загальна оцінка / 5
  • Пульт ДК EasySuite Пульт ДК EasySuite Пульт ДК EasySuite
    -{discount-value}

    Професійні телевізори

    22AV1903A/12

    Пульт ДК EasySuite

    Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує Ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Пульт ДК EasySuite

    Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує Ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування.

    Пульт ДК EasySuite

    Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує Ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Пульт ДК EasySuite

    Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує Ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування.

    Подібні вироби

    See all unmapped

      Пульт ДК EasySuite

      Простота й функціональність

      • EasySuite
      • Дистанційне керування

      Чітка розкладка клавіатури для легкої роботи

      Тримайте усе під контролем, легко працюючи пальцями. Природна розкладка кнопок надає цьому пульту ДК інтуїтивного відчуття з доступом до всіх функцій телевізора в одному місці.

      Батарейний відсік із замком

      Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.

      Виявлення низького рівня заряду батареї зі сповіщенням на телевізорі

      Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

      Технічні характеристики

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        184x48x20 мм

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (не входять у комплект)

      • Готельні функції

        Дистанційне керування
        • Підтримка фіксатора для кабелю
        • Виявлення низького рівня заряду батареї
        • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
        • Сумісність із кількома пультами ДК

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись