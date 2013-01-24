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Професійні телевізори

22AV1905A/12
Загальна оцінка / 5
  • Пульт ДК MediaSuite Пульт ДК MediaSuite Пульт ДК MediaSuite
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    Професійні телевізори

    22AV1905A/12

    Пульт ДК MediaSuite

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Пульт ДК MediaSuite

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

    Пульт ДК MediaSuite

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Пульт ДК MediaSuite

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

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      Пульт ДК MediaSuite

      Інтуїтивний дизайн

      • MediaSuite
      • Дистанційне керування

      Кнопка YouTube для швидкого доступу

      Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозвілля на великому екрані одним натисненням кнопки.

      Кнопка Cast для легкої потокової передачі

      Спеціальна кнопка Cast забезпечує швидшу потокову передачу контенту із зовнішніх пристроїв. Просто натисніть, щоб активувати екран з інформацією про з’єднання для потокової передачі даних із будь-якого ноутбука, планшета, телефону або настільного ПК з підтримкою Cast.

      Батарейний відсік із замком

      Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.

      Виявлення низького рівня заряду батареї

      Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

      Технічні характеристики

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        184x48x20 мм

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (не входять у комплект)

      • Готельні функції

        Дистанційне керування
        • Підтримка фіксатора для кабелю
        • Виявлення низького рівня заряду батареї
        • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
        • Сумісність із кількома пультами ДК

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