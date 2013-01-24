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Професійні телевізори

22AV1905B/00
Загальна оцінка / 5
  • Пульт ДК MediaSuite Пульт ДК MediaSuite Пульт ДК MediaSuite
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    Професійні телевізори

    22AV1905B/00

    Пульт ДК MediaSuite

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Пульт ДК MediaSuite

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

    Пульт ДК MediaSuite

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Пульт ДК MediaSuite

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

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      Пульт ДК MediaSuite

      Зручні функції

      • MediaSuite
      • Дистанційне керування

      Кнопка YouTube для швидкого доступу

      Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозвілля на великому екрані одним натисненням кнопки.

      Пам’ять для налаштувань кількох пультів ДК

      Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.

      Кнопка Cast для легкої потокової передачі

      Спеціальна кнопка Cast забезпечує швидшу потокову передачу контенту із зовнішніх пристроїв. Просто натисніть, щоб активувати екран з інформацією про з’єднання для потокової передачі даних із будь-якого ноутбука, планшета, телефону або настільного ПК з підтримкою Cast.

      Батарейний відсік із замком

      Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.

      Виявлення низького рівня заряду батареї

      Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

      Чітка розкладка для легкого використання

      Тримайте усе під контролем, легко працюючи пальцями. Природна розкладка кнопок надає цьому пульту ДК інтуїтивного відчуття з доступом до всіх функцій телевізора в одному місці.

      Технічні характеристики

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        184x48x20 мм

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (не входять у комплект)

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