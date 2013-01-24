Професійний пульт ДК для Android TV
Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійний пульт ДК для Android TV
Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.
Професійний пульт ДК для Android TV
Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійний пульт ДК для Android TV
Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.
Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозвілля на великому екрані одним натисненням кнопки.
Спеціальна кнопка Cast забезпечує швидшу потокову передачу контенту із зовнішніх пристроїв. Просто натисніть, щоб активувати екран з інформацією про з’єднання для потокової передачі даних із будь-якого ноутбука, планшета, телефону або настільного ПК з підтримкою Cast.
Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.
Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.
Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.
Розміри
Батарея