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Професійні телевізори

22AV2005B/00
Загальна оцінка / 5
  • Професійний пульт ДК для Android TV Професійний пульт ДК для Android TV Професійний пульт ДК для Android TV
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    Професійні телевізори

    22AV2005B/00

    Професійний пульт ДК для Android TV

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Професійний пульт ДК для Android TV

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

    Професійний пульт ДК для Android TV

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Професійний пульт ДК для Android TV

    Простий у користуванні пульт ДК зі спеціальними кнопками YouTube та Cast для швидшого доступу до більшої кількості контенту.

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      Професійний пульт ДК для Android TV

      Зручні функції

      • MediaSuite
      • Дистанційне керування

      Кнопка YouTube для швидкого доступу

      Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозвілля на великому екрані одним натисненням кнопки.

      Кнопка Cast для легкої потокової передачі

      Спеціальна кнопка Cast забезпечує швидшу потокову передачу контенту із зовнішніх пристроїв. Просто натисніть, щоб активувати екран з інформацією про з’єднання для потокової передачі даних із будь-якого ноутбука, планшета, телефону або настільного ПК з підтримкою Cast.

      Пам’ять для налаштувань кількох пультів ДК

      Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.

      Батарейний відсік із замком

      Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.

      Виявлення низького рівня заряду батареї

      Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

      Технічні характеристики

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        205 x 53 x 20 мм
        Розміри виробу (ШxГxВ), дюйми
        8,05x2,08x0,79  дюймів

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (не входять у комплект)

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