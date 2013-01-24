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Професійні телевізори

22AV2025B/00
Загальна оцінка / 5
  • Пульт ДК MediaSuite із BT Пульт ДК MediaSuite із BT Пульт ДК MediaSuite із BT
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    Професійні телевізори

    22AV2025B/00

    Пульт ДК MediaSuite із BT

    Простий у користуванні пульт ДК із функцією Bluetooth® та вбудованим мікрофоном для використання з телевізорами Philips MediaSuite із підтримкою Google Помічника. Спеціальні кнопки YouTube та Cast надають швидший доступ для більшої кількості контенту.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Пульт ДК MediaSuite із BT

    Простий у користуванні пульт ДК із функцією Bluetooth® та вбудованим мікрофоном для використання з телевізорами Philips MediaSuite із підтримкою Google Помічника. Спеціальні кнопки YouTube та Cast надають швидший доступ для більшої кількості контенту.

    Пульт ДК MediaSuite із BT

    Простий у користуванні пульт ДК із функцією Bluetooth® та вбудованим мікрофоном для використання з телевізорами Philips MediaSuite із підтримкою Google Помічника. Спеціальні кнопки YouTube та Cast надають швидший доступ для більшої кількості контенту.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Професійні телевізори

    Пульт ДК MediaSuite із BT

    Простий у користуванні пульт ДК із функцією Bluetooth® та вбудованим мікрофоном для використання з телевізорами Philips MediaSuite із підтримкою Google Помічника. Спеціальні кнопки YouTube та Cast надають швидший доступ для більшої кількості контенту.

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      Пульт ДК MediaSuite із BT

      Вбудований мікрофон

      • MediaSuite
      • Дистанційне керування

      З’єднання Bluetooth®

      Забезпечує безпосереднє бездротове з’єднання з телевізором, надаючи доступ до Google Помічника. Bluetooth® також означає контроль із більшої відстані без потреби безпосереднього перебування перед телевізором.

      Вбудований мікрофон

      Вбудований мікрофон забезпечує голосове керування для більшої впевненості, включаючи команди для Google Помічника, пошук контенту та керування функціями інших додатків.

      Кнопка YouTube для швидкого доступу

      Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозвілля на великому екрані одним натисненням кнопки.

      Кнопка Cast для легкої потокової передачі

      Спеціальна кнопка Cast забезпечує швидшу потокову передачу контенту із зовнішніх пристроїв. Просто натисніть, щоб активувати екран з інформацією про з’єднання для потокової передачі даних із будь-якого ноутбука, планшета, телефону або настільного ПК з підтримкою Cast.

      Пам’ять для налаштувань кількох пультів ДК

      Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.

      Виявлення низького рівня заряду батареї

      Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

      Батарейний відсік із замком

      Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.

      Технічні характеристики

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        205 x 53 x 20 мм
        Розміри виробу (ШxГxВ), дюйми
        8,05x2,08x0,79  дюймів

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (не входять у комплект)

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