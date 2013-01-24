Пульт ДК MediaSuite із BT
Простий у користуванні пульт ДК із функцією Bluetooth® та вбудованим мікрофоном для використання з телевізорами Philips MediaSuite із підтримкою Google Помічника. Спеціальні кнопки YouTube та Cast надають швидший доступ для більшої кількості контенту.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пульт ДК MediaSuite із BT
Простий у користуванні пульт ДК із функцією Bluetooth® та вбудованим мікрофоном для використання з телевізорами Philips MediaSuite із підтримкою Google Помічника. Спеціальні кнопки YouTube та Cast надають швидший доступ для більшої кількості контенту.
Пульт ДК MediaSuite із BT
Простий у користуванні пульт ДК із функцією Bluetooth® та вбудованим мікрофоном для використання з телевізорами Philips MediaSuite із підтримкою Google Помічника. Спеціальні кнопки YouTube та Cast надають швидший доступ для більшої кількості контенту.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пульт ДК MediaSuite із BT
Простий у користуванні пульт ДК із функцією Bluetooth® та вбудованим мікрофоном для використання з телевізорами Philips MediaSuite із підтримкою Google Помічника. Спеціальні кнопки YouTube та Cast надають швидший доступ для більшої кількості контенту.
Забезпечує безпосереднє бездротове з’єднання з телевізором, надаючи доступ до Google Помічника. Bluetooth® також означає контроль із більшої відстані без потреби безпосереднього перебування перед телевізором.
Вбудований мікрофон забезпечує голосове керування для більшої впевненості, включаючи команди для Google Помічника, пошук контенту та керування функціями інших додатків.
Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозвілля на великому екрані одним натисненням кнопки.
Спеціальна кнопка Cast забезпечує швидшу потокову передачу контенту із зовнішніх пристроїв. Просто натисніть, щоб активувати екран з інформацією про з’єднання для потокової передачі даних із будь-якого ноутбука, планшета, телефону або настільного ПК з підтримкою Cast.
Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.
Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.
Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.
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Батарея