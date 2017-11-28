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Більше не доступний

4000 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор Full HD

22PFS4022/12

3.9

| (20) Відгуки

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Телевізор Philips 4000, створений для розваг, передає якісне зображення на невеликому екрані. Він достатньо компактний, тому його можна легко й швидко перенести з кімнати в кімнату, а мінімалістична конструкція робить його бажаним елементом інтер’єру в будь-якому місці.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із технологією Digital Crystal Clear

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

  • 55 см (22 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

Компактний портативний телевізор: створений бути там, де весело

Стильний, компактний та легкий. Ваш телевізор із малим екраном дозволяє слідкувати за улюбленими програмами на кухні; тримає у курсі новин, поки Ви працюєте в гаражі; повідомляє про останні спортивні результати, коли Ви готуєте барбекю. Цей портативний телевізор полюбляє бути там, де весело!

Світлодіодний телевізор Full HD – неперевершені LED-зображення із неймовірною контрастністю

Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.9

з 5

20

Відгуки

28/11/2017

Polska

Polska

Full HD

Mały, zgrabny, świetne kolory, Full HD idealny do pokoju dla dzieci .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Jó ár , érték arány .

Monitorom meghibásodása miatt kerestem új megjelenítőt . Kedvenc helyemen épp akcióban volt ez a tv .Igaz hogy én csak monitort kerestem , de az eladó javaslatára ennél a készüléknél maradtam . Döntésem nem bántam meg ! Hibátlanul kiszolgálja a számítógépet és ha meguntam még tv-t is nézhetek ! Minden szabadon fogható csatornát kiválóan fog .Nappal is nézhető jó fényerejének köszönhetően . Szeretem a távirányítóját is . Az összes funkciót könnyen elérem vele.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

A célnak tökéletesen megfelel

Konyhai TV-t kerestünk. 22" FullHD, falra szerelhető olcsó kellett. Ez pont az. Kezelése könnyű, az igényeknek megfelel.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

  5. Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.