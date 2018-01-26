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Більше не доступний

4000 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор Full HD

22PFS4031/12

4.2

| (9) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Стильна конструкція телевізора Philips серії 4000 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю зображення HEVC та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

Із технологією Digital Crystal Clear

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

  • 55 см (22 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Світлодіодний телевізор Full HD – неперевершені LED-зображення із неймовірною контрастністю

Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.

Два входи HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення

Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

Digital Crystal Clear для точності, якою Ви захочете поділитися

Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

9

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

3
2

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

S tímto televizorem jsem spokojen.

Uvedený typ televizoru odpovídá požadavkům, které jsem měl před nákupem. t.j. velikost (umístěn v malé místnosti), možnost zavěšení na zeď, teletext - titulky. dále oceňuji velice podrobný návod, díky kterému jsem odstranil počáteční problémy s titulky.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

06/01/2018

Česká republika

Česká republika

Jako druhá TV do bytu vynikající.

Výborný výkon, kvalitní příjem, zobrazení. Jednoduchá obsluha.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD

04/12/2017

България

България

изключително добро отношение цена/качество

Наскоро закупеното 22“инчово телевизорче PHILIPS от серия 4000, се оказва едно малко бижу. Със своята Full HD резолюция, отлична картина и звук, снабден с актуалните тунери за прием на телевизионни сигнали (по кабел, етер и от спътник), заедно с флаш плейера, го правят универсален развлекателен център. Лесната употреба се гарантира от вградения софтуер за помощ и от приложената документация, но най-вече от ръководството за експлоатация, което се намира и сваля много лесно онлайн! До момента експериментирах с приема на ефирни и свободни програми от спътник и бях очарован от тунерите вградени в него - чувствителни и много добри! Флаш плейера също доставя удоволствие и заменя напълно DVD-Player-а. Ако производителите биха произвеждали и смарт телевизори в тези малки размери, то такава серия със сигурност би спечелила още много последователи. Но в крайна сметка бих препоръчал на всеки, който търси добро съотнешение цена/качество всеки един телевизор от серия 4000!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Full HD Ултратънък LED телевизор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Full HD Ултратънък LED телевизор

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.