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Більше не доступний
22PFS4031/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Стильна конструкція телевізора Philips серії 4000 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю зображення HEVC та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.
55 см (22 дюйми)
Світлодіодний телевізор Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.
Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.
Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.
4.2
з 5
9
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
vencl
26/01/2018
Česká republika
S tímto televizorem jsem spokojen.
Uvedený typ televizoru odpovídá požadavkům, které jsem měl před nákupem. t.j. velikost (umístěn v malé místnosti), možnost zavěšení na zeď, teletext - titulky. dále oceňuji velice podrobný návod, díky kterému jsem odstranil počáteční problémy s titulky.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
gesor
06/01/2018
Česká republika
Jako druhá TV do bytu vynikající.
Výborný výkon, kvalitní příjem, zobrazení. Jednoduchá obsluha.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Josef
04/12/2017
България
изключително добро отношение цена/качество
Наскоро закупеното 22“инчово телевизорче PHILIPS от серия 4000, се оказва едно малко бижу. Със своята Full HD резолюция, отлична картина и звук, снабден с актуалните тунери за прием на телевизионни сигнали (по кабел, етер и от спътник), заедно с флаш плейера, го правят универсален развлекателен център. Лесната употреба се гарантира от вградения софтуер за помощ и от приложената документация, но най-вече от ръководството за експлоатация, което се намира и сваля много лесно онлайн! До момента експериментирах с приема на ефирни и свободни програми от спътник и бях очарован от тунерите вградени в него - чувствителни и много добри! Флаш плейера също доставя удоволствие и заменя напълно DVD-Player-а. Ако производителите биха произвеждали и смарт телевизори в тези малки размери, то такава серия със сигурност би спечелила още много последователи. Но в крайна сметка бих препоръчал на всеки, който търси добро съотнешение цена/качество всеки един телевизор от серия 4000!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Full HD Ултратънък LED телевизор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFS4031 Full HD Ултратънък LED телевизор
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.