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Більше не доступний

4200 seriesУльтратонкий світлодіодний телевізор Full HD

22PFS4232/12

4

| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Почувайтеся, як удома, де б Ви не були, з телевізором Philips 4200. Він компактного розміру й може бути чудовим супутником у турпоходах та поїздках. Завдяки екрану Full HD та тонкій конструкції він чудово підходить для невеликих кімнат і може живитися від входу 12 В.

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99,91% людей, які спробували Ambilight TV, більше ніколи не хочуть його повертати. 1

із технологією Digital Crystal Clear

Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

  • 55 см (22 дюйми)

  • Світлодіодний телевізор Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear для точності, якою Ви захочете поділитися

Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.

Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Роз’єм USB для відтворення мультимедійного контенту

Поділіться дозвіллям. Під’єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз’єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

Світлодіодний телевізор Full HD – неперевершені LED-зображення із неймовірною контрастністю

Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2

08/10/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry

Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

09/08/2018

Česká republika

Česká republika

Výborná cena, kvalita

o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

30/06/2018

Eesti

Eesti

Kõrge kvaliteet

Pilt on väga kvaliteetne ja terav. Kaks HDMI-d j Heli on ka tasemel. Pult on intuitiivselt arusaadav.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler

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Примітки

  1. На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину. 

  1. ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

  2. Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

  3. Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

  4. (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

  5. Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.