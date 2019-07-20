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4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

22PFT4000/12

4.1

| (13) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб

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4.1

з 5

13

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

2

20/07/2019

Україна

Україна

Ідеальний телевізор для кухні

Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

22/07/2017

Latvija

Latvija

Перевірений покупець

Super

Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors

16/03/2017

Latvija

Latvija

Перевірений покупець

šim produktam ir lieliskas funkcijas

Philips 4000 series Full HD Slim LED televizors 22PFT4000 56 cm (22") Full HD LED televizors, DVB-T/T2/C ar Digital Crystal Clear- Uzticams un daudzpusīgs iekārtas.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors

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