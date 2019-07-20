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Більше не доступний
22PFT4000/12
4.1
з 5
13
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
Руденко
20/07/2019
Україна
Ідеальний телевізор для кухні
Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Jurijs
22/07/2017
Latvija
Перевірений покупець
Super
Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Lila
16/03/2017
Latvija
Перевірений покупець
šim produktam ir lieliskas funkcijas
Philips 4000 series Full HD Slim LED televizors 22PFT4000 56 cm (22") Full HD LED televizors, DVB-T/T2/C ar Digital Crystal Clear- Uzticams un daudzpusīgs iekārtas.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors