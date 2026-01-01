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Більше не доступний
231B4LPYCS/00
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
PowerSensor – це вбудований "датчик присутності", що передає та отримує нешкідливі інфрачервоні сигнали для визначення присутності користувача, й автоматично зменшує яскравість монітора, коли користувач відходить від столу, скорочуючи витрати на електроенергію на 80% та подовжуючи термін експлуатації монітора
DisplayPort – це цифрове з’єднання від комп’ютера до монітора без жодного перетворення. Це з’єднання має більше можливостей, ніж стандарт DVI, і може повністю підтримувати кабелі довжиною 15 м та швидкість передачі даних 10,8 Гбіт/с. Завдяки цій високій ефективності та відсутності затримки ви отримуєте найшвидшу візуалізацію та частоту оновлення, що робить DisplayPort найкращим не лише для загального використання в офісі чи домі, а й для вимогливих ігор та відео, редагування відео тощо. Його можна використовувати із різним обладнанням завдяки використанню різних адаптерів.
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