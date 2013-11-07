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Більше не доступний

Brilliance 231P4QPYES LCD monitor, LED backlight

231P4QPYES/00

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Same zalety

Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

01/09/2012

Polska

Polska

Bardzo dobry.

Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

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