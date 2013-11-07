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Більше не доступний
231P4QPYES/00
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Jack500
07/11/2013
Polska
Same zalety
Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Jack500
01/09/2012
Polska
Bardzo dobry.
Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED