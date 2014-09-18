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Більше не доступний

234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

234E5QHAW/00

5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

18/09/2014

Polska

Polska

Перевірений покупець

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

04/12/2013

Polska

Polska

Wysoka jakosc obrazu i wykonania.

Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

11/07/2016

România

România

Перевірений покупець

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

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