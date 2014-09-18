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Більше не доступний
234E5QHAW/00
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
miraoon
18/09/2014
Polska
Перевірений покупець
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Heliodor
04/12/2013
Polska
Wysoka jakosc obrazu i wykonania.
Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Lucian796
11/07/2016
România
Перевірений покупець
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite