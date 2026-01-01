Потужний звук завдяки 2 динамікам RMS 2 Вт

Тепер Ви можете насолоджуватися усіма мультимедійними та соціальними програмами зі стереозвуком. Ці вбудовані динаміки не лише чудово звучать, а й допомагають позбутися скупчення зовнішніх дротів та економлять цінне місце на робочому столі.