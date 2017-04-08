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Більше не доступний

237E4QHSD IPS LCD monitor, LED backlight

237E4QHSD/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
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Вишукана, тонка конструкція доповнює домашній інтер’єр

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

08/04/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Superrr

Szukając Monitora dla siebie ,szukałem też porad i opini na wiele typów i modeli ,wybór pomimo kilku "wad" przypisanych przez osoby użytkujące już ten model padł na ten ,no i teraz z czystym sumieniem mogę go polecić !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 227E4QHSD Monitor LCD IPS, podświetlenie LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 227E4QHSD Monitor LCD IPS, podświetlenie LED

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