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Більше не доступний

BrillianceРК-монітор із PowerSensor

240B7QPTEB/01

Чітке зображення, ефективна робота

Конструкція дисплея Philips PowerSensor складається на 85% із переробленого пластику та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності

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із PowerSensor

Чітке зображення, ефективна робота

  • Лінійка B

  • 24 (24,1 дюйма / 61,1 см по діагоналі)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor дозволяє заощадити до 70% витрат на електроенергію

PowerSensor – це вбудований "датчик присутності", який передає та отримує нешкідливі інфрачервоні сигнали для визначення присутності користувача, й автоматично зменшує яскравість монітора, коли користувач відходить від столу, скорочуючи витрати на електроенергію до 70% та подовжуючи термін експлуатації монітора.

Технологія IPS для повного спектру кольорів та широких кутів огляду

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом – навіть у разі повертання на 90 градусів! Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Вихід DisplayPort для підключення додаткових дисплеїв

Вихід DisplayPort дозволяє під’єднати кілька дисплеїв із високою роздільною здатністю за допомогою лише одного кабелю від першого дисплея до комп’ютера. Послідовне з’єднання кількох дисплеїв дозволяє звільнити робочий стіл від надто великої кількості дротів.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.

  3. Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2

  4. Час відповіді рівнозначний SmartResponse