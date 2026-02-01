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Більше не доступний
240B7QPTEB/01
Чітке зображення, ефективна робота
Конструкція дисплея Philips PowerSensor складається на 85% із переробленого пластику та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності
Лінійка B
24 (24,1 дюйма / 61,1 см по діагоналі)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor – це вбудований "датчик присутності", який передає та отримує нешкідливі інфрачервоні сигнали для визначення присутності користувача, й автоматично зменшує яскравість монітора, коли користувач відходить від столу, скорочуючи витрати на електроенергію до 70% та подовжуючи термін експлуатації монітора.
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом – навіть у разі повертання на 90 градусів! Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Вихід DisplayPort дозволяє під’єднати кілька дисплеїв із високою роздільною здатністю за допомогою лише одного кабелю від першого дисплея до комп’ютера. Послідовне з’єднання кількох дисплеїв дозволяє звільнити робочий стіл від надто великої кількості дротів.
Відгуки
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.
Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2
Час відповіді рівнозначний SmartResponse