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РК-монітор із SmartControl

240V5QDAB/01
Загальна оцінка / 5
  • Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
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    РК-монітор із SmartControl

    240V5QDAB/01
    Загальна оцінка / 5

    Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

    Насолоджуйтеся яскравим зображенням на цьому дисплеї Philips. Його обладнано HDMI та стереодинаміками, тому це чудовий вибір! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    РК-монітор із SmartControl

    Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

    Насолоджуйтеся яскравим зображенням на цьому дисплеї Philips. Його обладнано HDMI та стереодинаміками, тому це чудовий вибір! Переглянути усі переваги

    Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

    Насолоджуйтеся яскравим зображенням на цьому дисплеї Philips. Його обладнано HDMI та стереодинаміками, тому це чудовий вибір! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    РК-монітор із SmartControl

    Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

    Насолоджуйтеся яскравим зображенням на цьому дисплеї Philips. Його обладнано HDMI та стереодинаміками, тому це чудовий вибір! Переглянути усі переваги

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      Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

      зі стереодинаміками

      • Лінійка V
      • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)
      Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

      Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

      Дисплеї IPS-ADS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS-ADS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

      Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

      Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

      Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

      SmartContrast для насичених чорних відтінків

      SmartContrast для насичених чорних відтінків

      SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

      Підтримка HDMI для розваг у форматі Full HD

      Підтримка HDMI для розваг у форматі Full HD

      Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).

      Легке налаштування дисплея за допомогою SmartControl Lite

      SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.

      Потужний звук завдяки 2 динамікам RMS 2 Вт

      Тепер Ви можете насолоджуватися усіма мультимедійними та соціальними програмами зі стереозвуком. Ці вбудовані динаміки не лише чудово звучать, а й допомагають позбутися скупчення зовнішніх дротів та економлять цінне місце на робочому столі.

      Екологічно безпечний дисплей без ртуті

      Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Тип РК-панелі
        РК IPS-ADS
        Тип підсвітки
        Система W-LED
        Розмір панелі
        23,8 дюйма/60,5 см
        Область ефективного відображення
        527,04 (Г) x 296,46 (В)
        Формат кадру
        16:9
        Оптимальна роздільна здатність
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Час відгуку (типовий)
        5 мс (сіре до сірого)*
        Яскравість
        250  кд/м²
        SmartContrast
        10 000 000:1
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        1000:1
        Крок піксела
        0,275 x 0,275 мм
        Кут перегляду
        • 178º (Г) / 178º (В)
        • @ C/R > 10
        Кольори дисплею
        16,7 млн.
        Частота розгортки
        30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
        sRGB
        Так

      • Під'єднання

        Вхід для сигналу
        • VGA (аналоговий)
        • DVI-D (цифровий, HDCP)
        • HDMI (цифровий, HDCP)
        Вхід для синхронізації
        • Окрема синхронізація
        • Синхронізація по зеленому каналу
        Аудіо (вхід/вихід)
        • Аудіовхід для комп’ютера
        • Вихід для навушників

      • Зручність

        Вбудовані динаміки
        2 Вт x2
        Для зручності користувача
        • Увімкнення/вимкнення живлення
        • Меню/OK
        • Яскравість/назад
        • Гучність/вгору
        • Авто/вниз
        Мови екранного меню
        • Бразильська Португальська
        • Чеська
        • Голландська
        • Англійська
        • Фінська
        • Французька
        • Німецька
        • Грецька
        • Угорська
        • Італійська
        • Японська
        • Корейська
        • Польська
        • Португальська
        • Російська
        • Іспанська
        • Китайська (спрощена)
        • Шведська
        • Турецька
        • Офіційна китайська
        • Українська
        Інші зручні пристосування
        • Замок Kensington
        • Кріплення VESA (100x100 мм)
        Підтримка Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8.1

      • Підставка

        Нахил
        -5/20  градусів

      • Потужність

        Режим роботи
        19,23 Вт (тип.) (метод тестування: EnergyStar 6.0)
        Режим очікування
        0,5 Вт (тип.)
        Режим вимкнення
        0,5 Вт (тип.)
        Світлодіодний індикатор живлення
        • Режим роботи – білий
        • Режим очікування – білий (блимає)
        Живлення
        • Вбудовано
        • 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц

      • Розміри

        Виріб із підставкою (мм)
        553 x 420 x 219  мм
        Виріб без підставки (мм)
        553 x 343 x 55  мм
        Упаковка у мм (ШxВxГ)
        600 x 415 x 118  мм

      • Вага

        Виріб із підставкою (кг)
        4,09  кг
        Виріб без підставки (кг)
        3,69  кг
        Виріб з упаковкою (кг)
        5,36  кг

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        від 0 °C до 40 °C  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        від -20 °C до 60 °C  °C
        Відносна вологість
        20% – 80  %
        Висота
        Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
        MTBF (середній час безвідмовної роботи)
        50 000 (без підсвітки)  годин(-и)

      • Надійність

        Збереження довкілля та енергії
        • EnergyStar 6.0
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • Без свинцю
        • Без ртуті
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        100  %

      • Сумісність і стандарти

        Дозволи контролюючих органів
        • Маркування CE
        • FCC клас B
        • Сертифікат TCO
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • BSMI
        • PSB
        • C-tick
        • УКРАЇНСЬКА
        • EPA

      • Корпус

        Колір
        Чорний
        Покриття
        Дрібні засічки (передня рамка)/текстура (задня кришка)

      • Комплектація упаковки

        Монітор із підставкою
        так
        Кабелі
        VGA, аудіо, живлення
        Документація для користувача
        так

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          • Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
          • Кабелі HDMI різняться залежно від регіону та моделей.
          • Час відповіді рівнозначний SmartResponse

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