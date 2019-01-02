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Більше не доступний

РК-монітор із SmartControl

240V5QDAB/01

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

Насолоджуйтеся яскравим зображенням на цьому дисплеї Philips. Його обладнано HDMI та стереодинаміками, тому це чудовий вибір!

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зі стереодинаміками

Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

  • Лінійка V

  • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)

Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS-ADS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS-ADS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Кабелі HDMI різняться залежно від регіону та моделей.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse