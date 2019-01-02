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Більше не доступний
240V5QDAB/01
Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
Насолоджуйтеся яскравим зображенням на цьому дисплеї Philips. Його обладнано HDMI та стереодинаміками, тому це чудовий вибір!
Лінійка V
24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)
Дисплеї IPS-ADS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS-ADS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Перевірений покупець
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Кабелі HDMI різняться залежно від регіону та моделей.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse