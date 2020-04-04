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Більше не доступний
240V5QDSB/01
Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
Насолоджуйтеся яскравим зображенням на цьому дисплеї Philips. Його обладнано HDMI та функцією SmartControl Lite, тому це чудовий вибір!
Лінійка V
24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)
Дисплеї IPS-ADS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS-ADS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Плюси
ár/érték
Мінуси
nincs ilyen
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Дата використання 2018-04-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Дата використання 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Перевірений покупець
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Кабелі HDMI різняться залежно від регіону та моделей.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse