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Більше не доступний

РК-монітор із SmartControl

240V5QDSB/01

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

Насолоджуйтеся яскравим зображенням на цьому дисплеї Philips. Його обладнано HDMI та функцією SmartControl Lite, тому це чудовий вибір!

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Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

  • Лінійка V

  • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)

Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

Технологія широкого кута огляду IPS-ADS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS-ADS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS-ADS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Екологічно безпечний дисплей без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

Кріплення VESA забезпечує гнучкість

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Плюси

ár/érték

Мінуси

nincs ilyen

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Дата використання 2018-04-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Дата використання 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Перевірений покупець

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Кабелі HDMI різняться залежно від регіону та моделей.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse