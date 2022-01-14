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Більше не доступний
24PHS4022/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор
Телевізор Philips 4000, створений для розваг, передає якісне зображення на невеликому екрані. Він достатньо компактний, тому його можна легко й швидко перенести з кімнати в кімнату, а мінімалістична конструкція робить його бажаним елементом інтер’єру в будь-якому місці.
60 см (24 дюйми)
Світлодіодний телевізор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами.
Стильний, компактний та легкий. Ваш телевізор із малим екраном дозволяє слідкувати за улюбленими програмами на кухні; тримає у курсі новин, поки Ви працюєте в гаражі; повідомляє про останні спортивні результати, коли Ви готуєте барбекю. Цей портативний телевізор полюбляє бути там, де весело!
Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали, забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Плюси
Зручно!:)
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата використання 2020-01-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата використання 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
exchemik
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost
TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.