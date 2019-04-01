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Більше не доступний
24PHS4032/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор
Портативний і привабливий. Телевізор Philips 4000 створено, щоб супроводжувати Вас усюди. Завдяки ультратонким обрисам та чистій білій рамці він чудово виглядатиме в будь-якій кімнаті.
60 см (24 дюйми)
Світлодіодний телевізор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Шукаєте невеликий телевізор, вигляд якого не поступається високим функціональним показникам? Наша команда дизайнерів створила телевізор із вишуканою білою рамкою з глянцевим покриттям. Цей свіжий та сучасний стиль доповнить інтер’єр будь-якої кімнати.
Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.
Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами.
4.3
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
NeighborD
01/04/2019
Україна
Великолепный телевизор
Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
ColorMan44
26/03/2018
Eesti
TV on väga hea
Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
TiberiuK
01/01/2018
România
Recomand cu incredere
Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.