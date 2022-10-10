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Більше не доступний

273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
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Світлодіодна технологія для яскравих кольорів

Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

Вбудовані стереодинаміки для мультимедіа

Вбудовані стереодинаміки для мультимедіа

Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.

Легке налаштування дисплея за допомогою SmartControl Lite

SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.

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Відгуки

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4.3

з 5

7

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

2
1

10/10/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Плюси

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Мінуси

bardzo toporne sterowanie przyciskami

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 246V5LHAB Monitor LCD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 246V5LHAB Monitor LCD

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

21/02/2018

România

România

Un produs excelent

Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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