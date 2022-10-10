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Більше не доступний
273V5LHAB/00
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.
SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.
4.3
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
10/10/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Плюси
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Мінуси
bardzo toporne sterowanie przyciskami
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 246V5LHAB Monitor LCD
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 246V5LHAB Monitor LCD
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Adi68
21/02/2018
România
Un produs excelent
Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite