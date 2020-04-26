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Більше не доступний
273V5LHSB/00
Лінійка V
27 дюймів (68,6 см)
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
4.8
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Перевірений покупець
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Томтом
07/01/2020
България
Перевірений покупець
Продукта ме задоволява напълно.
Филипс, винаги са държали на качеството и добрия дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite
Час відповіді рівнозначний SmartResponse