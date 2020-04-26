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  • Energy Label Europe B
    Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
  • Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
  • Energy Label Europe B
    Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
  • Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

Більше не доступний

РК-монітор із SmartControl

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами
Насолоджуйтеся яскравим світлодіодним зображенням на цьому великому дисплеї Philips. Його обладнано HDMI та SmartControl Lite – чудовий вибір!
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Чудове світлодіодне зображення з яскравими кольорами

  • Лінійка V

  • 27 дюймів (68,6 см)

Світлодіодна технологія для яскравих кольорів

Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

Легке налаштування дисплея за допомогою SmartControl Lite

SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

26/04/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

Świetny monitor

Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

07/01/2020

България

България

Перевірений покупець

Продукта ме задоволява напълно.

Филипс, винаги са държали на качеството и добрия дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 223V5LHSB LCD монитор със SmartControl Lite

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