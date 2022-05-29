Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Signage Solutions Світлодіодний дисплей

27BDL6119L/00

Нескінченна універсальність

      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      27BDL6119L/00

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Нескінченна універсальність

      Створіть унікальний дисплей 16:9 будь-якого розміру або навіть чіткий панорамний вигляд 32:9, що кидає виклик традиційній формі, складаючи інтригуючий модульний візерунок. Ідеальний перегляд для презентацій та корпоративного брендингового контенту.

      Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Signage Solutions Світлодіодний дисплей

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Світлодіодний дисплей

      усього

      recurring payment

      Нескінченна універсальність

      Винесіть можливості за межі

      • 27 дюймів
      • Direct View LED

      Легке встановлення та обслуговування завдяки надійним стандартним кабелям

      Легко з’єднуйте кілька світлодіодних дисплеїв для створення потрібної роздільної здатності – 4K, 8K чи навіть більше. Порівняно з РК-екранами світлодіодні дисплеї пропонують вищу частоту оновлення, що забезпечує відтворення плавнішого зображення. Незалежно від застосування ви вразите глядачів чіткою якістю зображення.

      Залучайте, надихаючи та вплив за допомогою яскравого контенту

      Створюйте безрамкові відеостіни будь-якої форми, розміру чи роздільної здатності. Завдяки модульному дизайну професійні світлодіодні дисплеї Philips можна адаптувати до будь-якого місця. Робіть просторі, захоплюючі інсталяції чи збирайте інтригуючі комбінації. Легко створюйте відеостіни, які легко вписуються навколо дверних та інших проходів.

      Найвища точність кольорів і рівномірність яскравості

      Світлодіодні панелі забезпечують високу точність кольорів і рівномірність яскравості прибл. 97%. Це забезпечує майже ідеальну якість зображення.

      Ідеальний перегляд забезпечує широкий кут огляду

      До внутрішньої електроніки легко отримати доступ і заміняти з метою обслуговування. Модулі в корпусі можна легко й безпечно видалити за допомогою спеціального інструмента.

      Технічні характеристики

      • Зображення/дисплей

        Формат кадру
        16:9
        Однорідність яскравості
        >=97%
        Яскравість після калібрування
        650 ніт
        Яскравість перед калібруванням
        750 ніт
        Калібрування (яскравість/колір)
        Підтримується
        Діапазон налаштування колірної температури
        4000–9500 К (відповідно до програмного забезпечення)
        Стандартна колірна температура
        6500±500 К
        Коефіцієнт контрастності (типовий)
        3200:1
        Кут огляду (по горизонталі)
        160  градусів
        Кут огляду (по вертикалі)
        160  градусів
        Покращення зображення
        • Покращення динамічної контрастності
        • Відображення широкої колірної гами
        Встановлення
        Горизонтальний
        Частота кадрів (Гц)
        50 та 60
        Частота оновлення (Гц)
        1920–3840
        Використання
        24/7, у приміщенні

      • Зручність

        Просте встановлення
        • Напрямні штифти
        • Невелика вага
        Наскрізний канал живлення
        Для середовищ 230 В: до 8 корпусів, для середовищ 110 В: до 4 корпусів
        Наскрізний канал керування сигналом
        RJ45

      • Потужність

        Вхідна напруга
        100–240 В змінного струму (50 та 60 Гц)
        Споживання енергії в режимі чорного екрана (Вт)
        <12
        Макс. споживання змінного струму (Вт)
        <65
        Макс. споживання енергії BC (Вт)
        <76
        Типове споживання енергії (Вт)
        <21,7

      • Умови роботи

        Діапазон температури (робочий)
        -20–45  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        -20–50  °C
        Діапазон вологості (робочий) [відносна вологість]
        10–80%
        Діапазон вологості (зберігання) [відносна вологість]
        10–85%

      • Корпус

        Область панелі (м2)
        0,208
        Кількість пікселів на панелі (точок)
        57 600
        Роздільна здатність панелі (Ш x В)
        320x180
        Розмір корпусу (мм)
        608x342x59
        Роз’єм для передачі даних
        RJ45
        Роз’єм живлення
        Вхід/вихід (C14/C13)
        Кількість карт прийому
        1 шт.
        Специфікація карт прийому
        A5S plus
        Марка карти прийому
        Novastar
        Вага (кг)
        5,81
        Корпус по діагоналі (дюйми)
        27,5
        Конструкція корпусу
        Литий алюміній

      • Модуль

        Тип світлодіодів
        SMD 1515, мідний дріт
        Склад пікселів
        1R1G1B
        Термін експлуатації світлодіода (год)
        100 000
        Роздільна здатність модуля (ШxВ пікселів)
        160x90
        Крок піксела (мм)
        1,9
        Розмір модуля (ШxВ у мм)
        303,9x170,9

      • Аксесуари

        Кабель LAN (RJ45, CAT-5)
        1 шт.
        Кабель живлення
        1 шт.
        Короткий посібник користувача
        1 шт.

      • Різне

        Гарантія
        2 роки
        Дозволи контролюючих органів
        • Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC, заява постачальників про відповідність, частина 15, клас A
        Сертифікація вогнестійкості
        BS 476 Part7:1997

      • Дані упаковки

        Розміри упакування (мм)
        780x471x224
        Вага брутто (кг)
        8,52

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2026. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.