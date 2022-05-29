Створіть унікальний дисплей 16:9 будь-якого розміру або навіть чіткий панорамний вигляд 32:9, що кидає виклик традиційній формі, складаючи інтригуючий модульний візерунок. Ідеальний перегляд для презентацій та корпоративного брендингового контенту.
Нескінченна універсальність
Винесіть можливості за межі
27 дюймів
Direct View LED
Легке встановлення та обслуговування завдяки надійним стандартним кабелям
Легко з’єднуйте кілька світлодіодних дисплеїв для створення потрібної роздільної здатності – 4K, 8K чи навіть більше. Порівняно з РК-екранами світлодіодні дисплеї пропонують вищу частоту оновлення, що забезпечує відтворення плавнішого зображення. Незалежно від застосування ви вразите глядачів чіткою якістю зображення.
Залучайте, надихаючи та вплив за допомогою яскравого контенту
Створюйте безрамкові відеостіни будь-якої форми, розміру чи роздільної здатності. Завдяки модульному дизайну професійні світлодіодні дисплеї Philips можна адаптувати до будь-якого місця. Робіть просторі, захоплюючі інсталяції чи збирайте інтригуючі комбінації. Легко створюйте відеостіни, які легко вписуються навколо дверних та інших проходів.
Найвища точність кольорів і рівномірність яскравості
Світлодіодні панелі забезпечують високу точність кольорів і рівномірність яскравості прибл. 97%. Це забезпечує майже ідеальну якість зображення.
Ідеальний перегляд забезпечує широкий кут огляду
До внутрішньої електроніки легко отримати доступ і заміняти з метою обслуговування. Модулі в корпусі можна легко й безпечно видалити за допомогою спеціального інструмента.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Формат кадру
16:9
Однорідність яскравості
>=97%
Яскравість після калібрування
650 ніт
Яскравість перед калібруванням
750 ніт
Калібрування (яскравість/колір)
Підтримується
Діапазон налаштування колірної температури
4000–9500 К (відповідно до програмного забезпечення)
Стандартна колірна температура
6500±500 К
Коефіцієнт контрастності (типовий)
3200:1
Кут огляду (по горизонталі)
160
градусів
Кут огляду (по вертикалі)
160
градусів
Покращення зображення
Покращення динамічної контрастності
Відображення широкої колірної гами
Встановлення
Горизонтальний
Частота кадрів (Гц)
50 та 60
Частота оновлення (Гц)
1920–3840
Використання
24/7, у приміщенні
Зручність
Просте встановлення
Напрямні штифти
Невелика вага
Наскрізний канал живлення
Для середовищ 230 В: до 8 корпусів, для середовищ 110 В: до 4 корпусів