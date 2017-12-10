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Більше не доступний
323E7QDAB/00
Підсилюйте свої враження
Підсилюйте свої враження від перегляду з цим великим дисплеєм Philips. Завдяки цьому чудовому великому 32-дюймовому дисплею Full HD можна справді занурюватися в ігри чи, навіть, виділити собі необхідний простір для виконання роботи.
Лінійка E
32 (для перегляду 31,5 дюйма / 80 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Кабелі HDMI різняться залежно від регіону та моделей.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse