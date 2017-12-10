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Більше не доступний

РК-дисплей

323E7QDAB/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Підсилюйте свої враження

Підсилюйте свої враження від перегляду з цим великим дисплеєм Philips. Завдяки цьому чудовому великому 32-дюймовому дисплею Full HD можна справді занурюватися в ігри чи, навіть, виділити собі необхідний простір для виконання роботи.

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Підсилюйте свої враження

  • Лінійка E

  • 32 (для перегляду 31,5 дюйма / 80 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Вбудовані стереодинаміки для мультимедіа

Пара високоякісних стереодинаміків вбудована в дисплей. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Кабелі HDMI різняться залежно від регіону та моделей.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse