Вбудована док-станція USB-C

Цей дисплей Philips має вбудовану док-станцію USB типу C з подачею енергії. Його тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке встановлення на док-станцію за допомогою одного кабелю. Спрощуйте процедуру, підключаючи всі периферійні пристрої (такі як клавіатура, миша та кабель RJ-45 Ethernet) до док-станції монітора. Просто з’єднайте ноутбук та цей монітор за допомогою одного кабелю USB-C, переглядайте відео з високою роздільною здатністю та передавайте дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи ноутбук.