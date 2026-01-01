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Більше не доступний
328P6VUBREB/00
Лінійка P
32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)
3840 x 2160 (4K UHD)
Цей дисплей Philips має вбудовану док-станцію USB типу C з подачею енергії. Його тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке встановлення на док-станцію за допомогою одного кабелю. Спрощуйте процедуру, підключаючи всі периферійні пристрої (такі як клавіатура, миша та кабель RJ-45 Ethernet) до док-станції монітора. Просто з’єднайте ноутбук та цей монітор за допомогою одного кабелю USB-C, переглядайте відео з високою роздільною здатністю та передавайте дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи ноутбук.
Цей дисплей Philips має USB-роз’єм типу C із подачею енергії. Розумне й гнучке керування споживанням енергії забезпечує безпосереднє заряджання сумісного пристрою. Тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке під’єднання за допомогою одного кабелю. Ви можете переглядати відео з високою роздільною здатністю та передавати дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи сумісний пристрій.
Цей монітор має вбудований роз’єм USB-C, що відповідає стандарту USB Power Delivery. Завдяки інтелектуальному та гнучкому керуванню споживанням енергії тепер ви можете забезпечити живлення та/або заряджати сумісний* ноутбук безпосередньо з монітора за допомогою одного кабелю USB-C.
Відгуки
Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt
Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.
Такі дії, як надання доступу до екрана, онлайнова потокова передача відео й аудіо через Інтернет, можуть вплинути на мережу. Апаратне забезпечення, пропускна здатність мережі та її робота визначатимуть загальну якість аудіо та відео.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Яскравість (типова): 400 кд/м2
Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976
Якщо ваше з’єднання Ethernet здається повільним, відкрийте екранне меню і виберіть USB 3.0 або вищу версію, яка може підтримувати швидкість LAN до 1G.
Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.