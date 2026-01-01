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Більше не доступний

BrillianceРК-монітор із док-станцією USB-C

328P6VUBREB/00

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Цей монітор Philips Brilliance із док-станцією USB-C зменшує скупчення кабелів. Переглядайте яскраве, чітке зображення 4K UHD, встановлюйте безпечне підключення до Інтранету, заряджайте ноутбук – усе одночасно завдяки одному кабелю USB-C.
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з монітором із док-станцією USB-C

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  • Лінійка P

  • 32 (31,5 дюйма / 80 см по діагоналі)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Вбудована док-станція USB-C

Вбудована док-станція USB-C

Цей дисплей Philips має вбудовану док-станцію USB типу C з подачею енергії. Його тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке встановлення на док-станцію за допомогою одного кабелю. Спрощуйте процедуру, підключаючи всі периферійні пристрої (такі як клавіатура, миша та кабель RJ-45 Ethernet) до док-станції монітора. Просто з’єднайте ноутбук та цей монітор за допомогою одного кабелю USB-C, переглядайте відео з високою роздільною здатністю та передавайте дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи ноутбук.

Під’єднання ноутбука за допомогою одного кабелю USB-C

Під’єднання ноутбука за допомогою одного кабелю USB-C

Цей дисплей Philips має USB-роз’єм типу C із подачею енергії. Розумне й гнучке керування споживанням енергії забезпечує безпосереднє заряджання сумісного пристрою. Тонкий, двосторонній роз’єм USB-C забезпечує легке під’єднання за допомогою одного кабелю. Ви можете переглядати відео з високою роздільною здатністю та передавати дані на високій швидкості, одночасно живлячи й заряджаючи сумісний пристрій.

Живлення та заряджання сумісного ноутбука з монітора

Цей монітор має вбудований роз’єм USB-C, що відповідає стандарту USB Power Delivery. Завдяки інтелектуальному та гнучкому керуванню споживанням енергії тепер ви можете забезпечити живлення та/або заряджати сумісний* ноутбук безпосередньо з монітора за допомогою одного кабелю USB-C.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Для передачі відео через інтерфейс USB-C ваш ноутбук/пристрій має підтримувати режим USB-C DP Alt

      2. Для використання функції живлення та заряджання USB-C ноутбук/пристрій має підтримувати стандартні характеристики подачі енергії USB-C. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача ноутбука чи зверніться до виробника.

      3. Такі дії, як надання доступу до екрана, онлайнова потокова передача відео й аудіо через Інтернет, можуть вплинути на мережу. Апаратне забезпечення, пропускна здатність мережі та її робота визначатимуть загальну якість аудіо та відео.

      4. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      5. Яскравість (типова): 400 кд/м2

      6. Покриття BT. 709 / DCI-P3 базується на CIE1976

      7. Область NTSC на основі CIE1976

      8. Область sRGB на основі CIE1931

      9. Область покриття Adobe RGB на основі CIE1976

      10. Якщо ваше з’єднання Ethernet здається повільним, відкрийте екранне меню і виберіть USB 3.0 або вищу версію, яка може підтримувати швидкість LAN до 1G.

      11. Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.

      12. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.