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Brilliance РК-монітор із док-станцією USB-C

Більше не доступний

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BrillianceРК-монітор із док-станцією USB-C

328P6VUBREB/00

Brilliance РК-монітор із док-станцією USB-C

Більше не доступний

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Програмне забезпечення та драйвери

Драйвери для Windows 8 - English (US)

  • версія: 328P6vU
  • ZIP файл, 11.5 kB
  • 18 July 2018

Драйвери для Windows 7 - English (US)

  • версія: 328P6vU
  • ZIP файл, 11.5 kB
  • 18 July 2018

Інструкції і документація

Інформація про сертифікацію TCO - English (US)

  • PDF файл, 350.9 kB
  • 31 May 2023

Quick start guide - English (US)

  • PDF файл, 3.3 MB
  • 30 May 2023

Гарантія та обслуговування

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